﻿雪梨魚市場 尋鮮樂園

南半球最大的雪梨魚市場（Sydney Fish



Market）被譽為尋鮮樂園，大家在此除有機會看到競投海產的實況，更精采便是能在場內的海鮮食肆大快朵頤。文、圖：林逸 鳴謝：新南威爾士州旅遊局、澳洲航空



到訪澳洲雪梨，美食體驗是絕對不可錯過的環節，除卻享負盛名的澳洲牛肉及新鮮蔬果，每日在周遭海域撈捕的新鮮海產，更是教人垂涎欲滴，而在達令港（Darling Harbour）附近的派蒙（Pyrmont）地區Blackwattle Bay灣畔的雪梨魚市場，便是大家前來品嚐海產美食的好去處。



早在1966年已遷至現址經營的雪梨魚市場，原來是南半球最具規模的魚市場，每天均有大約一百種可持續發展的海產在此交易，每年則有約五百種包括龍蝦、螃蟹、生蠔、鮑魚、吞拿魚等美味海產經此銷售，總重量達到一萬三千五百噸。



到雪梨魚市場遊覽，希望多了解市場運作的，不妨付費參加平日早上六時四十分開始的導賞團（成人45澳元，約244港元；小童20澳元，約108港元），大約兩小時行程的重點，便是一睹魚市場自1989年引入的荷蘭式拍賣實況，就是由擬好的最高價不斷下調的競投方式，因我過去曾作體驗，這趟便決定多睡一會，全力進軍每日七時開始營業的海產美食店舖。



鮮活海產 即席烹調



現在來到雪梨魚市場，便可在魚市場範圍內找到六家新鮮海產賣店，其中De Costi、Musumeci及Claudios等三家便在外圍，Christie's、Peter's及Nicholas則在魚市場的主樓幢內。客人置身上述店舖內，除可看到鮮活的龍蝦、巨蟹、鮑魚等高價海鮮，也有不同品種的魚類以原條或刺身形式發售。買來的新鮮海產，都可交給店舖烹調（須另付烹調費用），烹調方式更是極多元化，清蒸、白灼、煎、炒及紅燒之餘，更可選擇加入薑葱、豆豉、椒鹽、XO醬及避風塘乾辣椒等炮製，只須稍候一會，便可即席嚐鮮。



另外在雪梨魚市場更不可錯過的，就是被視為在澳洲必吃的新鮮生蠔，只見每家店舖都有多位員工在忙着開蠔，包括雪梨石蠔（Sydney Rock Oysters）及太平洋生蠔（Pacific Oysters）等不同品種的生蠔，便會以每打形式發售，價錢方面便按生蠔的大小及品質而定，基本上每隻大約只賣10港元，難怪不少客人一賣就是數盤。



Sydney Fish Market



地址：Bank Street & Pyrmont Bridge Road, Sydney



時間：7:00-16:00（星期一至四），7:00-17:00（星期五至日）。



網站：www.sydneyfishmarket.com.au







旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往澳洲均須簽證，一般旅客可經網上申請電子簽證，費用20澳元（約108港元）。



網頁：www.eta.immi.gov.au







服務香港七十周年的澳洲航空（Qantas），由香港往返澳洲雪梨的來回票價，經濟艙3,150港元起，尊尚經濟艙10,430港元起，商務艙21,070港元起，上述價格尚未包括稅項及相關附加費用。



網頁：www.qantas.com/hk/zh_TW.html







hk.sydney.com（新南威爾士州旅遊局網頁）







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