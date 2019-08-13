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﻿盛夏鳳眼果燜雞

2019-08-13 列印
步驟 1. 雞件放在小盤，用（B）生抽、老抽及生粉預醃20分鐘。
2. 將（C）生抽、老抽、蠔油（除了麻油及紹興酒）等調味料放入小碗，拌勻備用。
3. 滾水輕灼鳳眼果，再用小刀去軟衣，備用。
4. 深鍋內燒熱油，放入薑片、蒜頭及乾葱炒香。
5. 放入雞件炒至略為轉色，灒紹興酒。
6. 再放入鳳眼果及東菇。
7. 放入（2）調味料及約半碗水，拌勻，大火煲至滾起，蓋蓋並轉慢火，燜煮約25分鐘至收厚汁，最後拌入麻油及撒下葱花。
﻿盛夏鳳眼果燜雞
■鳳眼果去艷紅果皮，連殼似尖栗子，去殼泛金黃似銀杏。
註：去殼鳳眼果$60/斤，造期約7月中至中秋前，貨源有限。
劉林記
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        「不時不食」是古今中外飲食文化智慧，按造期細味當令食材的鮮美。時值盛夏，當造特色農作首選鳳眼果，去殼的鳳眼果肉泛金黃色，外形恰如去殼銀杏，質感軟糯而味道清甜。當造期短且貨源有限的鳳眼果，既可白烚當口果，又可配雞燜煮，滋味窩心。

文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）

　　盛夏當造的鳳眼果又名蘋婆果，顧名思義是生長在蘋婆樹上的果實，熟時呈艷紅色的豆莢狀果實外皮會裂開，內裹着3至4顆黑褐色的果實驟眼看似鳳眼，因而得其名。採下果實得先去除艷紅果皮，再除去黑褐外殼，以及附在金黃色鳳眼果肉上的薄衣方可烹調享用；連殼似尖栗子，而內裏果肉像銀杏的鳳眼果，入口微甜甘香且軟糯微爽而多汁。

古早味 七夕果

　　鳳眼果每逢農曆七夕情人節至中秋時份當造，盛產期不出兩個月，而且只有數十年樹齡的蘋婆老樹才會開花結果，因而矜貴，可謂嶺南珍貴奇果。據說古代民間更在七夕牛郎與織女相逢時以鳳眼果祭祀，因而有七夕情人果之稱。年長一輩喜歡簡單白烚鳳眼果作口果，細味當造果實的淡香以及當年風味。時至今日，盛產鳳眼果的嶺南地域經濟起飛，栽種5米以上且造期僅兩個月的鳳眼果樹因佔地大、收成遜，未能符合成本效益；反之，昔日秋冬當造的栗子無論栽種、收成、冷存均易於掌握，貨源因而四季不絕，且深入民心。

　　現時正值鳳眼果盛產期，然而要在本地街市覓到鳳眼果不是易事，Fifi家光顧多年的嘉咸街街市劉林記，是僅存供應鳳眼果的小數菜檔，家中長輩喜歡白烚鳳眼果當盛夏口果，嗜其淡雅芳香以及營養價值，檔主劉先生得悉Fifi愛入廚，更分享他心儀的鳳眼果燜排骨以及燜雞兩款烹調方式。Fifi細想，鳳眼果自身淡甜芳香而口感細緻，無論味道抑或質感和雞肉較相配，況且秋冬栗子燜雞是港人家常菜，不如盛夏來個鳳眼果燜雞。兩者烹調手法相若，然而風味截然不同，前者味道濃郁，香甜而澱粉較高且帶綿，後者淡淡甘香，軟糯微爽而多汁，佐以白米飯，樸實無華，窩心滿足。

鳳眼果燜雞

A. 材料（2人份）

鳳眼果 1/2斤

雞 （切件） 1/2隻

東菇 （浸發）6隻

薑片 3片

蒜頭 2瓣

紅乾葱 2只

葱花 少許



B. 醃料

生抽 2湯匙

老抽 1湯匙

生粉 適量

C. 調味料

生抽 2湯匙

老抽 1湯匙

麻油 1湯匙

蠔油 1湯匙

紹興酒 1湯匙

劉林記

地址：中環嘉咸街一號檔

（皇后大道中128號側）

電話：2544 8848
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