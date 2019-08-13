﻿墨水筆畫家奮發追夢

年輕人儲錢可能為買新款智能手機、頂級電腦，甚至趕「上車」置業。「九十後」本地墨水筆藝術家尹樂怡（Flora）平日「死慳死抵」為的是開個人畫展，更希望藉畫作展現熱愛香港和世界的心。



筆者是從剛結束、於南豐紗廠IP LAB展覽場舉辦的《緣份真的到了巡迴展覽──夏日篇》展覽中，認識Flora的畫作。一幅幅用墨水筆描繪的作品，畫功細緻，題材鮮明，除了反映城市百態和生活點滴，更凸顯了作畫者的堅毅精神！Flora在大學修讀環境及室內設計，期間已非常喜愛畫畫，夢想有天能舉辦個人畫展。「那時每晚放學後都會在家畫畫，一畫就是數句鐘，這習慣直至畢業後在建築事務所工作也沒有改變，一放工就想畫畫，平均每晚畫到凌晨二時至三時才睡覺。六年間，儲下了一批作品。」除了儲作品，Flora平日甚少消費，一心「慳家」為圓夢。由於平日從事室內設計繪圖工作時慣常使用墨水筆，故收工後繪畫時，同樣愛用墨水筆來創作。「墨水筆的優點是可以畫得很細緻，可以將建築物的特色表露無遺。有時候我會相約一些志同道合的朋友去旅行，希望在旅途中畫畫。」Flora早期的作品，多以本地建築物及外地特色風景為題材，例如日本、莫斯科等地的著名建築，都是她的創作靈感。



生於小康之家，Flora坦言雖沒有很大的經濟壓力，也希望能賺錢養家，畢業後極積尋找工作，最後成功獲聘在建築事務所當室內設計師，「平日工作雖很忙碌，但心裏從沒有放棄開辦個人畫展的心願。」夜闌人靜，家人呼呼大睡，她卻忘情地繪畫墨水筆畫，更自覺愈畫愈精神！「不知為何，每次畫畫就好像為我身體注射能量一樣，突然間會精神百倍。我想，對繪畫有興趣、有天分的人很多，但肯堅持的卻很少，這可能是我的最大優點吧，哈哈！」言談間經常流露天真笑容的Flora，今年才二十五歲，對生活和工作從沒半點抱怨，即使工作壓力再大，工作量再多，一想起畫畫，就會豁然開朗。



去年12月，Flora自資數萬元在堅尼地城開辦了首次個人畫展，「那次幾乎用盡了我的積蓄，卻滿有成功感。」那次個展，觀賞者不算多，但有時努力後的收穫，是意想不到的。展覽過後，Flora被人賞識，並獲南豐紗廠邀請在IP LAB展覽場展示畫作，促成了《緣份真的到了巡迴展覽──夏日篇》展覽。Flora說相信緣份，就是近年興起的所謂「佛系心態」，細看展覽中的兩幅大型畫作，分別命名為《緣份真的到了》及《緣份真的融合》，同樣以佛為主題，並在畫中融合城巿百態，表現了她熱愛香港和世界的心。



文︰Angel 圖︰蔡建新