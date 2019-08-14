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﻿美肌新科 抗藍光護膚

2019-08-14 列印
Chantecaille 抗藍光透明質酸精華 $1,400 質感輕盈柔滑，高效滲透肌膚底層抵禦藍光侵害，並蘊含草本成份，即時為肌膚注入水份，長效滋潤肌膚。
Chantecaille 抗污染防護凝露 $1,120 蘊含仙人掌酵母萃取、白茶萃取及紅莓幹細胞萃取，滋潤肌膚並抗污染傷害，建議於日常護膚的最後程序使用。
Payot 抗藍光逆齡嫩膚精華 $630 蘊含三種高濃度透明質酸，讓肌膚回復彈性。苦薄荷有助吸走熒光幕發出藍光，而牡荊樹萃取物蘊含植物安多酚，能優化細胞新陳代謝。
Payot 抗藍光逆齡更生晚霜 $660 晚霜含有一種夜行性微藻，增強皮膚在晚上休息及再生的能力，而牡荊樹及苦薄荷萃取物有助抵禦藍光的傷害。
COOLA 360°抗藍光有機防曬精華 $495 添加專業光譜過濾技術，對抗由太陽、環境污染及電子藍光導致的肌膚問題。另透明質酸和橙花萃取物，有補濕及紓緩肌膚的功效。
Sisley 妍采抗藍光污染保濕乳液 $1,380 人參精華有助煥活，配合奇異果精華為肌膚提供礦物質和維他命，令肌膚恢復活力，對抗藍光傷害。
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        無論是室外或室內，污染對肌膚均造成傷害，以往我們常說紫外線，其實隨着新科技湧現，肌膚更要面臨藍光污染。幸好美肌巿場永遠早着先機，今時今日已有不少抗藍光護膚品登場，大家記住要好好保護肌膚喇！

文︰Angel　部份圖片︰Man

　　嶄新科研發現過度曝露於藍光，如智能手機、平板電腦和電視等，會加速肌膚老化。研究顯示，藍光比紫外線UVA更具滲透力，並對肌膚細胞造成壓力，例如可導致加速肌膚缺水情況。美容界推出的抗藍光護膚品，如精華、晚霜、防曬用品等，均對肌膚有保護作用，大家可對號入座。

Chantecaille 2856 2889

COOLA 2111 9398

                 Payot 2865 6811

                 Sisley 3968 2528
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