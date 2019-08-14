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﻿美與健生活博覽開鑼

2019-08-14 列印
﻿美與健生活博覽開鑼
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  由香港貿易發展局舉辦的第4屆《美與健生活博覽》及第6屆《家電‧家品‧博覽》，將於8月15日（明天）至19日一連五天，於香港會議展覽中心舉行。近年韓流熱潮持續，大會今年設立「K-Beauty Hong Kong」展館，展示超過四十家韓國展商的人氣產品，當中包括來自韓國的精品香水品牌Optatum，品牌把19世紀英倫紳士淑女的生活態度帶到現代，裝上復古的插畫配上亮眼的金色，配合香水瓶簡約的純黑，是今次注目之作。還要留意不同時段會有各類美容活動，又會有專家現場分享，大家可預留時間，精明掃貨兼攞盡扮靚貼士。

文︰Angel

查詢︰home.hktdc.com/tc/
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