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﻿星空靈感 水晶新飾

2019-08-14 列印
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　水晶首飾品牌Swarovski今個秋冬推出多個全新系列，其中Magic Light系列是重點推介，以冰島的景致及北極的星空為靈感，另加入璀璨奪目的塔羅牌符號、標誌、象徵和星座圖案，為首飾添上新風格。有說是次創作是希望使用家聯想到與大自然的連繫，又可令水晶注入生命，而此系列更有耳環、頸鏈及手錶等多種產品，佩戴於身上，可令穿者感受到大自然的可愛和可貴。

文︰Angel

查詢︰www.swarovskigroup.com
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