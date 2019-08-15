﻿山頂甜品之約

Mina House最近於山頂廣場開業，餐牌上那些甜品名字看似熟悉，但賣相、味道卻叫人煥然一新，餐廳更在指定時段供應甜品自助餐。文︰Levy 圖︰何建勇



解構經典蛋糕



Mina House與毗鄰的37 Steakhouse & Bar同是The Food Story旗下餐廳，兩家餐廳基本上是打通的，同樣由著名設計師及藝術家森田恭通設計，用和暖的橡木輔以香檳金作室內設計主調，流露着一份低調雅致。Mina House的餐牌以甜點為主，餐廳集團的糕點師Andrew Lau稱開業之初，甜點款式貴精不貴多，故翻開餐牌的甜品一欄，暫時只有五款甜點。單看甜點名字，感覺很普通，檸檬撻、拿破崙、芝士餅等全是大家熟悉的甜點，但只要看一看Andrew端上來的成品，便知殊不簡單。



五款甜點中，最叫人驚喜的是「無窮巧克力」，端上來的朱古力甜點分成曲奇、朱古力海綿蛋糕，以及牛奶朱古力炮製而成的啫喱，感覺就像把傳統朱古力蛋糕逐層解構一樣。Andrew解釋希望客人可從視覺上感受到朱古力的層次差別，他建議先嚐一口黑西梅做的雪葩，再把曲奇、海綿蛋糕等一口氣送進口內，把整個味覺體驗整合起來。類似製作概念的甜點，還有綴以芒果的拿破崙，以及賣相看起來像一抹鮮忌廉，配搭以分子料理技術製成質地薄透的橙皮紙。值得一提的是，伴上的雪葩，全都是自家製作，且配搭極富心思，如檸檬撻配上富東南亞色彩的椰子雪葩，無窮巧克力選用了少見的黑西梅雪葩，跟坊間一般大路配搭大不相同。



兩小時自助餐



餐廳為了讓客人可慢慢品嚐甜點及聊天，於早上十一時起設有兩小時甜品自助餐，由店員推出甜品餐車，穿梭餐廳奉客。甜品款式會不時轉換，推介賣相亮麗的三款傳統切餅蛋糕。當中的栗子芒果蛋糕，特別用上法國栗子，香甜不會過膩，綠茶蛋糕亦能吃到淡淡茶香。其他不定期登場的甜點，還有以零陵香豆（Tonka Bean）炮製的泡芙，這種法式甜品常用的香豆，具獨特香味，據說比雲呢嗱籽還要耐放。說了一大堆甜點，餐廳其實亦有迷你和牛漢堡、意粉，以及鹹食的窩夫供應，即使大班朋友來幫襯，亦不愁沒選擇。



Mina House



地址︰山頂道118號山頂廣場1樓101號舖及G樓G03號舖



查詢︰2885 3320