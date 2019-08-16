﻿無線Soundbar 簡化家庭影院

在家中煲劇睇戲，除了追求畫質，音效也好應該升級，怕接駁麻煩的話，最簡單就是加配一個Soundbar。好像美國品牌Sonos新一代TV Soundbar，入門價位不高，只要接通家中Wifi，即可簡單組建家庭影院系統，更支援聲控操作！



文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 產品查詢：2555 5788



音效有深度



Sonos新一代TV Soundbar名為「Beam」，看外形跟市面同類產品差不多，不過勝在功能強大，而且入場費四千元有找。



Beam備有多個喇叭單元，包括前方四個全頻單元、中央高頻單元，左右兩側還有負責環繞聲效的單元。這類型Soundbar因D類擴音器體積細小，音質及功率往往受到限制，Sonos則一改傳統設計，採用新研發線路及高效能導電體，務求減少失真率，加上分開五組擴音，輸出功率比一般兩組的設計來得大。實際測試發現，理想聆聽圍範可達三百至四百方呎，立體聲效亦有深度，以其纖巧體積來說是一大突破。



可連接多個揚聲器



Beam最驚人是其互動功能，通過WiFi可連接其他Sonos揚聲器產品，包括超低音、環迴系統及智能音樂播放器，最多能連上三十多個揚聲器，用家又可利用手機App將多個揚聲器分為不同組別，方便集中管理客廳及房間音響。



Sonos是現時少有活用Alexa及Google Assistant語音操作的音響品牌，其中Alexa應用尤其到位，可以為你講故事及解答問題。阿卓爸爸對着其中一個環迴揚聲器說出想要聽的音樂或要求，系統即自動操作，非常醒目！



以無線網絡建立的Sonos音響系統，音色比起單一個TV Soundbar更有層次、更立體，如用作聽音樂，亦可帶來恍如錄音現場的深度，加上高靈活性及簡單易用，已足夠讓阿卓爸爸給予高分。







售價：Sonos Beam/$3,899、Sonos One智能喇叭/$1,999、Sonos Playbar長條型喇叭/$6,399、Sonos Playbase影院級音質喇叭/$6,399、Sonos Sub低音炮/$6,399



【測試評語】 低頻有驚喜



Beam低頻表現出色，使用「晚間電視」功能，則會以增強高音、減弱「重音」效果播放，聽起來不嘈吵。值得一提是新開發的Trueplay Tuning功能，用家可拿起安裝了Sonos App的智能手機或平板電腦進行音場定位，留意設定時環境必須安靜，最好連冷氣及風扇也關掉。



