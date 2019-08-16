﻿阿拉斯加 健行賞景

夏天是暢遊阿拉斯加（Alaska）的最佳季節，這趟我選乘郵輪遊訪，豪華舒適之餘，更免除攜着行李舟車勞頓的煩惱，更覺稱心是當郵輪停靠自然景色優美的小鎮史凱威（Skagway）時，我更有機會在當地的山林間健行，享受悠然自得的樂趣。



文、圖︰Kengi



鳴謝︰皇家加勒比國際遊輪



這趟我乘坐皇家加勒比國際遊輪（Royal Caribbean International）旗下的海洋燦爛號（Radiance of the Seas）郵輪來到阿拉斯加，八日七夜的航程中先後到訪多個城市，當中便包括史凱威這個昔日淘金名城。



史凱威，因着十八世紀末至十九世紀初的淘金熱，曾是阿拉斯加人口最稠密的城鎮，雖然淘金業今日在當地已成為歷史，可是此刻來到史凱威，大家仍然可以選乘觀光火車，沿着當年著名的White Pass路線前往開採黃金的山頂站觀光。



不打算乘坐觀光火車的，不妨在當地閒逛，郵輪碼頭旁的旅客服務中心便有地圖供免費索取，只要按圖索驥便可沿着碼頭周邊的多條遊山玩水路線自行發掘史凱威的自然美。最簡單的路線是從碼頭左轉後過橋，再按着指示牌指向的Yakutania Point前行，這段大約二點六公里的行程，沿途大部份路段都很平坦，落差也僅有六米，途上自然景色優美之餘，更有個寧靜海灣Smuggler's Cove，絕對是偷閒好去處。



環湖漫步 心曠神怡



若想舒展一下筋骨，不介意多走點樓梯及山路的，建議選擇Lower Dewey Lake Loop路線，入口處位於碼頭一帶第二街（2nd Ave）右方盡頭，大家越過火車軌後便可清楚看見山徑及指示牌，往後的攀升高度約為一百五十米，沿途便有不少觀景位置，能俯瞰碼頭及整個史凱威小鎮的全貌，教人心曠神怡。



抵達湖邊後便可順路繞行一圈，按個人步速計，全程由一小時至兩小時不等，但要留意因平日行走這段山徑的人不算太多，加上部份路段是長期處於潮濕環境中，陡斜的泥坡走來比較濕滑，所以最好結伴同行，以便照應。



旅遊記事簿



持特區護照或BNO護照前往加拿大均須申請電子簽證（eTA），費用7加元（約41.3港元）。



查詢：3719 4700（加拿大駐港總領事館）







加拿大航空由香港直航溫哥華，來回票價約8,588港元起，已連稅項及相關附加費用。



網頁：www.aircanada.com







海洋燦爛號阿拉斯加七晚郵輪假期，會停靠凱奇坎、朱諾、史凱威等地，內艙房淨船費每位由4,078港元起。



網頁：3018 8978或



www.royalcaribbean.com/hkg（皇家加勒比國際遊輪）







skagway.com（史凱威官方旅遊網頁）