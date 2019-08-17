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﻿名牌Outlet潮玩狂買

2019-08-17 列印
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        今個夏天東薈城名店倉以全新面貌示人，擴展加盟了多家名牌商店，更提供低至一折優惠。除了可盡情購買減價名牌貨品，商場更於本月特別打造「異國熱帶風情區」，以充滿夏日Feel的佈置，讓大家影相呃Like！

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地址：東涌達東路20號東薈城名店倉

查詢：www.citygateoutlets.com.hk
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