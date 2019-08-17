﻿OMEN X 2S 雙芒打機筆電

全城電競熱潮升溫，HP隨即派出首款雙熒幕電競之作OMEN X 2S上陣，在15.6吋芒以外，加入5.98吋觸控副芒，既可延伸主熒幕畫面，亦可實時監測系統及切換效能模式，甚至顯示遊戲畫面，玩法多多。



查詢：HP/8100 3081



5.98吋副芒多用途



除了擁有144Hz更新率的15.6吋FHD IPS芒，OMEN X 2S在鍵盤上方加裝5.98吋全高清觸控熒幕，日常可充當主熒幕的延伸畫面，一按功能捷徑將網頁、視窗切換至副熒幕，打機時亦可派上用場，如同步播放攻略影片，又或開啟社交平台與隊友溝通，甚至實時將遊戲畫面中的部分投放至副熒幕。Game迷更可以利用副熒幕即時監測系統運行，如CPU使用率及溫度等，亦可切換至「Commander Center」轉換效能模式，配合OMEN Dynamic Power技術，電腦會按遊戲運行情況，自動調整最佳系統效能。性能方面，OMEN X 2S可選配最高第九代Core i9八核心，內置高達32GB記憶體及2TB SSD，顯示卡則可選NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q。值得一提的是，新作內置導熱率更高的液態金屬導熱層，配合OMEN Tempest冷卻技術，進一步提升散熱效果。



240Hz流暢睇驗



除了雙芒新作，廠商同步帶來新一代OMEN by HP系列Gaming Notebook，分別備有15.6吋及17.3吋兩款型號，機身比上代有所偷薄，當中15.6吋足足薄了20%，且換上散熱更佳的三面通風設計，其熒幕更擁有高達240Hz更新率。說到效能，15.6吋及17.3吋均可選配最高第九代Core i9八核心、32GB RAM及最高1TB HDD+512GB SSD硬碟，顯示卡則有多個選擇，當中最高配置為GeForce RTX 2080 Max-Q。HP為讓電競Notebook得以普及，還推出了價錢親民的HP Pavillion Gaming 15，入場費不到一萬元，鍵盤用上全綠色背光，熒幕是更新率達144Hz的15.6吋全高清芒，處理器為第九代Core i5/i7，記憶體最高為8GB，儲存容量可選512GB SSD+1TB HDD，顯示卡則是GeForce GTX 1650與GTX 1660 Ti Max-Q二選一，機身設有雙散熱風扇及B&O調音喇叭。