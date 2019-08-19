﻿周五開幕 電腦節筍貨推介

暑假臨近尾聲，一眾打算掃平貨的電腦用家又是時候出動了，事關《香港電腦通訊節2019》將於本周五（8月23日）開鑼，除了「激安大購賞」加碼至日日有賞，場內參展商亦因應經濟環境來個大幅劈價，筍貨多籮籮，入場前當然要做定功課。



一連四日激安大購賞



由於去年推出的「激安大購賞」大受歡迎，今年大會宣布將此活動加碼，一連四日《香港電腦通訊節2019》（下稱電腦節）均有優惠推出，只需在場內即日消費滿$200，即可以超筍價購買指定限量產品，當中包括以激安價$999捧走Sprout by HP桌面電腦（原價$25,999，限量一部）、HD Spectre 13筆電（原價$18,499，限量一部）、AIVITA ADMIROR時尚Notebook（原價$9,980，限量一部）、Philips 55吋4K LED電視（原價$5,990，限量一部），想抱得產品歸，看來又得一朝早排隊輪籌。此外，每日於場內以電子消費滿$500（最多憑兩張電子發票），即可參加大抽獎，有機會得到Samsung Galaxy S10+手機、WD My Home Duo或Acer Apsire A315-53筆電等獎品。值得一提的是，每日首一百位入場人士可獲得Logitech×Line Friend無線滑鼠一隻（價值$199）。



買4K芒送PS4 Pro



即使搶不到限量的激安產品，也不要灰心，場內還有不少廠商帶來的產品優惠，好像入手MSI 32吋4K電競熒幕MAG321CURV，即送PS4 Pro 1TB遊戲主機，優惠價$5,999，限量三十套。有興趣升級家中電視的話，Philips 58吋4K電視只賣$4,790，同時送同廠Sound Bar，聲畫享受同步提升。如對外置熒幕感興趣，Kool Pop的四合一套餐可以考慮，Mobile Pixels Duex Pro 12.5吋外置芒、Hyper Drive 8in2轉接器、Phililps 20,000mAh手提充電器連Bcxlab多功能背囊，四件產品總計只需$2,680（每日限量十套）。另外，Wacom罕有地為Cintiq 22繪圖顯示器推出優惠，即場可以$9,380（原價$9,980）入手。一如以往，《香港電競節》同期在會展Hall 1C舉行，今屆將進行《Netvigator FIFA 19 Tournament》等五大賽事，亦繼續有參展商展示最新電競裝備及相關遊戲。



《香港電腦通訊節2019》



日期： 8月23日（五）至



26日（一）



時間： 10:00am至9:30pm



10:00am至6:00pm（8月26日）



地址： 灣仔香港會議展覽中心1號展覽廳



入場費：$35



查詢：www.chkci.org.hk



文、部份圖片：B1807