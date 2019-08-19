﻿龜島魚群風暴

鄰近泰國蘇梅島的龜島（Koh Tao），是熱愛探索海洋之士一處夢寐以求的潛水勝地，當中已被開發的潛點多達二十個，魚類品種豐富，若運氣好的話，更有機會碰見大型魚群，另有季節性出沒的鯨鯊，以及經常藏身於岩石下的藍斑條尾魟呢！



舒適船潛 海底歷奇



旅客遠道而來龜島潛水，建議可下榻於島上的酒店以節省交通時間，像我今次入住的Haad Tien Beach Resort，便附設了The Reef Dive Centre供旅客報名參加潛水團。一般而言，團友可於早上來到潛水中心集合，點算裝備後，便可於沙灘直接乘船出海。另外中心還附設了沖洗區、專供教學用途的訓練池及課室，配套設施完善。



潛水團使用的船隻是傳統的泰式Long-Tail大船，穩定性高，可確保旅程的舒適度。我今次隨團出海兩天，共經歷四次下潛，主要在酒店南面的著名潛點Shark Island及South West Pinnacle，以及酒店北面的White Rock與Chumphon Pinnacle一帶。綜觀龜島的潛點特色，便以「魚群風暴」最叫人歎為觀止，看着數以千計的魚兒聚集在一起，產生像旋風形態的流動模式，實在令我們興奮莫名。另外，今趟潛水我還幸運地遇上藍斑條尾魟，牠屬於魔鬼魚科目，生性害羞，總愛躲藏在岩石下，極易被嚇走，所以想觀看其真身就必須保持慢動作，具有良好的浮力技術就最理想。



事後隨團的潛水教練兼水底攝影師Jason，還跟我分享了拍攝魚群風暴之心得。首先是調校燈光部份，打燈時不能太集中，因為形成漩渦的魚兒都偏向細小且大都為同一品種，例如沙丁魚，牠們受光時身體會反光，因此燈光亮度必須調低及以廣角為主，如果加入潛水員作主體，更可突出魚群的比例，另外還要注意拍攝時呼吸最好放輕鬆而緩慢，因為潛水員釋出的氣泡往往會嚇走魚群。至於想拍出如半天半海水的獨特分層效果，則要靠相機配置之鏡頭罩，必須夠闊並呈魚眼鏡狀，方能做出滿意的效果。



www.tourismthailand.org/hk（泰國旅遊局香港網頁）



The Reef Dive Centre



地址︰19/9 Moo 3, Koh Tao, Koh Phangan, Surat Thani 84360, Thailand



電話︰66 92 256 5882



網頁︰www.reefdivecentre.com



文：Kengi 圖︰Kengi、Jason@天堂潛水員（水底照片）



鳴謝：泰國政府旅遊局（香港）、Bangkok Airways