﻿東京瀛格豪宿

為迎接2020年東京奧運，許多頂級品牌酒店紛紛落戶當地，虹夕諾雅東京（星のや東京，Hoshinoya Tokyo）便是能夠讓客人體驗奢華享受兼可細味優雅傳統瀛風的一家，教人渾然忘記自己正身處繁華鬧市中！



鍾情傳統瀛風的朋友來到日本，總希望下榻豪華的和式溫泉旅館，感受在寧靜環境下浸溫泉及品嚐精緻日式料理的滋味，只是要在繁忙的東京鬧市領略這種「和味」享受，實在絕不容易，不過現在只要來到日本星野集團旗下的虹夕諾雅東京，便能體驗得到。



這家在2016年落戶東京的頂級城市酒店，以城市中的日式旅館為設計概念，由建築、設計、布置，以至酒店的服務及活動，都在時尚氣息中注入傳統典雅氛圍，好像位於大手町金融商業區的酒店大樓，便給呈和服花紋圖案的暗黑鐵鑄裝飾包圍，外表已盡現沉實洗練的味道。



推開酒店的香柏木大門進到玄關，兩側的竹箱子牆及清水模牆身，映襯着中間的禪風花道擺設，時尚中帶着古韻。跟傳統日式旅館一樣，穿和服的員工便會從旁協助客人脫去鞋子，我赤足踏在榻榻米上，已覺猶如回到家中一樣舒適。



分佈在十七層建築中的八十四間客房，同樣滿溢瀛風，名為「櫻」及「百合」的客房均具和室格局，由榻榻米地板到竹製衣櫃均以自然素材打造，環境簡約又優雅，至於我入住的角落客房「菊」，更是非常豪華寬敞，不過大家可別只顧待在房間享受，全因每個樓層均設有「茶之間」，這個猶如客廳的休閒公共空間，除有舒適座椅及書籍，更擺滿雪糕、糖果等零食供住客免費隨意享用，晚上換上浴衣在此看書吃消夜，早上邊跟酒店員工聊天、邊享用香濃的手沖咖啡，均是寫意享受！以為已享盡細緻貼心的服務？原來酒店內還備有東京鬧市罕見的溫泉設施，據說虹夕諾雅是東京市中心唯一設有真正溫泉的旅館，由一千五百米地底引到頂層的溫熱泉水，固然讓人身心放鬆，走過小通道可達的露天風呂，更能讓人難得地邊浸溫泉、邊賞東京夜空！



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持BNO護照或特區護照前往日本均免簽證。



查詢：2522 1184（日本領事館）







HK Express來回香港及東京成田或羽田機場，單程票價由798港元起，未連機場稅、燃油附加費及其他額外收費。



網頁：www.hkexpress.com







虹夕諾雅東京雙人房連早餐，每晚約4,840港元起。



地址：東京都千代田區大手町一丁目9番1



網頁：www.hoshinoresorts.com/resortsandhotels/hoshinoya/tokyo.html







www.gotokyo.org（東京旅遊官方網頁）



www.welcome2japan.hk（日本國家旅遊局網頁）







註︰所有商品價格僅作參考，以商戶最新公佈為準。



文：韋利 圖：韋利、虹夕諾雅東京



鳴謝：虹夕諾雅東京、HK Express