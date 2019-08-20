﻿懷舊玩味摘星宴

早前友人提議到久違的Bo Innovation晚飯，但想到熟悉的份子泡沫料理，還是提不起勁。直到近月看過廚魔Alvin Leung和韓國名廚切磋廚藝的韓國電視節目，又改變初衷，全因早年摘星名廚於中環弄巷樓上舖的時尚西式風味，在Chef Jamming環節中再度呈現。



舊烹調 新概念



是夜服務員推介期間限定「I HK」（情繫香江）懷舊嚐味優惠套餐（$1,380/8道菜），摘星廚魔Alvin先逗食客來個「盲嚐」小玩意，齊齊動腦筋破解飛行棋盤上「型味不乎」餐前小吃的真身，迷你炸麵鳥巢盛着爆汁鰹魚高湯啫喱球，入口麵汁融為一體，且以矜貴魚子醬取代傳統蝦籽，一口小吃頓時化身雲吞麵；至於看似傳統Canapé的蛙魚子配酸忌廉餅卻是「咖喱魚蛋」，秘訣在於酸忌廉拌入咖喱粉增添街頭風味；接下來綠色的陳皮梅，入口似是竹葉糯米糍，細嚼內裏還夾雜綠豆、鹹蛋黃和蝦米碎，原來是廣東糭的變奏；至於鹹風香葱雞蛋仔，不但香脆惹味，且葱油香氣四溢。



接下來是家常菜豆豉鯪魚炒油麥菜的變奏，廚魔以質感綿密的鯪魚忌廉及香炸羽衣甘藍，分別取代傳統鯪魚和油麥菜，並以豆豉粉和魚鬆，以及香炸脫水鯪魚骨及豆豉汁配搭，傳統罐頭小炒風味盡在一口佐酒小吃。至於「小龍頌」，將功夫巨星李小龍最愛的蠔油炒牛肉及豆腐菜式，化身沿用日本岩蠔高湯及豆奶炮製的大良炸鮮奶豆腐版，外皮酥脆而內裏嫩滑，冠上肉厚肥美的盛夏岩蠔塊，食材看似互不相干，然而前者天然鮮甜，後者散發海洋鹹味，口感細膩匹配，佐以蠔油及黑蒜醬添五味。



接下來的「竹棚陣」，故名思義是向傳統建築手藝及技工的敬意，竹棚圖案的瓷碟上，盛着沿用竹葉青酒預醃的香煎鵝肝，入口油香甘膄且柔潤豐盈，隨附的香烤竹筍以竹葉、竹炭和脫水竹笙襯托，用時服務員噴上丁點竹葉青酒，營造味蕾以外的感官體驗。緊接下來的橘色滷水小串，正好重溫兒時戲院外橙色生腸、墨魚和鴨腎的街頭風情，廚魔主理的摘星街檔換上老外牛雜，牛仔喉腺Sweetbread軟腍豐盛，口感和港式橙色滷味的爽脆而附嚼勁有別，佐以滑順綿密的海膽芥末醬和酸柑甜醬提味，吃罷以隨附的焦韭葱和漬大根潔淨味蕾，別具風味。嚐罷主菜香港仔蜑家梅菜鱒魚和乳豬後，大菜絲仿翅配桃膠及桂花糖漿隨即送上，最後以一口蓮花雪榚，為是夜懷舊玩味宴畫上句號。



仲夏「I HK」（情繫香江）懷舊嚐味晚餐（$1,380/8道菜），9月底前逢星期一至四供應。



Bo Innovation



地址：香港灣仔莊士敦道60號2樓



查詢：2850 8371



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）