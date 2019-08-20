﻿光影互動秘密花園

在日本東京、京都、名古屋及沖繩等地舉行過的互動藝術展覽《FLOWERS BY NAKED》，最近在港首辦「濃縮版」，保留不少東京展出的作品，設計團隊運用光影效果、音樂、互動裝置等，帶出日本傳統文化藝術，讓公眾走入大型唯美花花世界！



這個名為《FLOWERS PIECES》的繁花互動感官展（即日至9月1日），是由MOSTown新港城中心與日本當代互動光雕設計團隊「NAKED Inc.」合辦，從日本《FLOWERS BY NAKED》虛擬實境互動藝術巡迴展覽中，挑選八大人氣作品帶來香港。「NAKED Inc.」社長村松亮太郎負責策展，他出身於電影產業，曾擔任演員及導演，愛將電影的故事性注入裝置藝術，「希望大家入到展館不是個別去觀賞藝術，而是以一個故事去整體感受。」



焦點展品方面，不可不提以數位科技及投影技術重現浮世繪大師葛飾北齋巔峰之作《富嶽三十六景》的《360°Around Mt. Fuji ∼NAKED meets 北齋∼》，通過連串影像呈現富士山於不同角度和天氣下的三百六十度景致及山色變化，加上場景會隨着繁花盛開或微風吹拂而配上特別音效，視聽體驗叫人難忘。大約兩分鐘後，畫面轉變成漫天櫻花紛飛的《OUSAI大櫻彩2019》，櫻花影像向上投影，形成櫻花在搖曳擺動的樣子，與懸掛在上方的實景花相配合。同時地上亦投射了日本庭園中經典的枯山水，夾雜石頭和砂子，帶出自然及宇宙的設計概念。



村松亮太郎表示，希望藉《360°Around Mt. Fuji ∼NAKED meets 北齋∼》帶來不同的賞花體驗。「作品圍繞富士山風景創作，我們加入『大櫻彩』部份，希望呈現一個賞花藝術，不光是櫻花本身，而是先有賞花這件事，再用櫻花呈現出來。」他續分享，大眾不妨一邊賞花，一邊喝東西，同時欣賞到富士山，「是一個整體、好日本的觀賞Style！」村松亮太郎相信，無論男女老幼，進入展館後都會被繁花與光影各種感官所吸引。「沒有人不喜歡花，所以我們用花作主題，希望香港觀眾可感受得到。」他期望參觀者可感受數碼技術與真實物件互相配合下所營造的空間感，就如都市中的秘密花園。



文： Katrina 部份圖片：陳鐵剛



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