﻿本地首試 GR Supra東瀛和武派

無可否認，這輛由豐田與寶馬合作研發的GR Supra，與寶馬Z4 M40iA共用底盤、引擎、波箱等等，擁有很典型寶馬跑車的駕駛感受，例如那種很結實、順暢、扭力輸出非常線性的直六Turbo引擎，很平衡充實的前置引擎尾驅Roadster跑車的操控反應，還有是一般市區行車的扎實舒適特質，一切雖然都不似是一部豐田車，卻很切合身價八十萬元新一代Supra跑車的身份。
車子力量感不算特別猛，彎路極限也不特別高，Sport模式車尾異常易甩生猛好玩，在石澳窄彎路可感到車身重量慣性頗大，豐田好像刻意不把車子調校得很激進。對於一眾像筆者般追求終極駕駛感人士而言，GR Supra可能未夠激情、回饋感未夠直接，它好像有許多地方被封印着，留待你去改裝強化！胎軨、避震、死氣喉、電腦，相信很快有得改。如果是我買車後第一項要改的，必定是新款式寶馬M Performance軚盤！
GR Supra規格
引擎：3公升直六Turbo
馬力/扭力：340ps/51kgm
傳動：8速自動波，後驅
0至100km/h：4.3秒
售價：$798,000起
（$818,000起，
Launch Edition）
查詢：2884 7999
文：彭志揚 圖：William