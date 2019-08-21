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﻿本地首試 GR Supra東瀛和武派

2019-08-21 列印
■車子重心低、軸距短，在石澳攻彎表現靈活，車尾也很生猛。
■雙色皮椅中央以麖面布料包裹，防跣力強。
■3公升直六Turbo引擎源自寶馬，運轉結實、順暢，扭力輸送非常線性。
■軚盤、車廂掣鍵及多媒體系統介面等均是源自寶馬上一代車系產品。
■測試車為Launch Edition首年限定版，售價為$818,000起，較標準版貴兩萬元。
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        上星期終於試駕了這輛引頸以待的豐田GR Supra，第一個感覺是很舒適、易開，性格不會太過勇武激進，很貫徹Supra一貫的GT巡航大跑車特色。新車體形相對短小低矮，攻彎操控遠勝歷代車系，但整體感受是否似一輛寶馬多過豐田？

        無可否認，這輛由豐田與寶馬合作研發的GR Supra，與寶馬Z4 M40iA共用底盤、引擎、波箱等等，擁有很典型寶馬跑車的駕駛感受，例如那種很結實、順暢、扭力輸出非常線性的直六Turbo引擎，很平衡充實的前置引擎尾驅Roadster跑車的操控反應，還有是一般市區行車的扎實舒適特質，一切雖然都不似是一部豐田車，卻很切合身價八十萬元新一代Supra跑車的身份。

　　車子力量感不算特別猛，彎路極限也不特別高，Sport模式車尾異常易甩生猛好玩，在石澳窄彎路可感到車身重量慣性頗大，豐田好像刻意不把車子調校得很激進。對於一眾像筆者般追求終極駕駛感人士而言，GR Supra可能未夠激情、回饋感未夠直接，它好像有許多地方被封印着，留待你去改裝強化！胎軨、避震、死氣喉、電腦，相信很快有得改。如果是我買車後第一項要改的，必定是新款式寶馬M Performance軚盤！

GR Supra規格

引擎：3公升直六Turbo

馬力/扭力：340ps/51kgm

傳動：8速自動波，後驅

0至100km/h：4.3秒

售價：$798,000起

                        （$818,000起，

　　　Launch Edition）

查詢：2884 7999

文：彭志揚　圖：William
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