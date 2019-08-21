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﻿超治瘉Miffy時裝

2019-08-21 列印
﻿超治瘉Miffy時裝
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　來自荷蘭的卡通人物Miffy外形活潑可愛，深受大人小孩的追捧，Bossini首次與Miffy攜手推出聯乘系列，包括女裝、男女童裝以及配飾，採用簡約線條以及象徵Miffy的橙、藍及黃色，糅合搶眼的設計和時尚剪裁，帶出活潑與動力感覺。 單是女裝就備有多款甜美的設計及剪裁，包括Miffy印花Tee、Hoodie Tunic有帽連衣裙及有帽Colour Block外套等，集時尚與可愛於一身。

查詢︰2371 1633

文︰Angel
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