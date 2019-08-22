﻿鏞記 圓滿中秋節

中秋節將至，趁着這象徵人月兩團圓的傳統佳節，跟家人聚首一堂吃晚飯，再一邊吃着月餅一邊賞月，感覺滋味又窩心。擁有七十六年歷史的鏞記，便繼續高舉傳承正宗粵菜的旗幟，為食客炮製出各式中秋時令菜，更同時推出月餅禮盒，趁機宣佈年輕品牌「鏞鏞．藝嚐館」快將面世。文：張琬雯 圖：Claylam



年輕品牌初登場



今個中秋節，對鏞記來說可謂別具意義，事源早前鏞記母公司曾經歷被法庭頒下清盤令的風波，慶幸事件已圓滿結束，身為鏞記第三代傳人的甘蕎因（Yvonne）正式全權掌握鏞記業務，這次特別趁着佳節前夕，宣佈年輕品牌「鏞鏞．藝嚐館」即將面世。Yvonne表示：「一直以來，不少人也覺得鏞記比較老派，故多年前已萌起開設年輕副線的念頭。直至一年多前，K11集團創辦人鄭志剛（Adrian）看準鏞記對傳承文化的堅持，於是邀請鏞記在旗下全新項目K11 MUSEA開店，促成了『鏞鏞．藝嚐館』的誕生。」



「鏞鏞．藝嚐館」大部份菜式也跟中環鏞記無異，然而店內裝潢卻走時尚休閒路線，最大特色是設有酒吧位，此外，新品牌亦希望可炮製一些吸引食客「影相打卡」的菜式，務求一改鏞記在食客心目中的傳統形象。至於新店為何取名為「鏞鏞．藝嚐館」，Yvonne解釋說：「爺爺生前很重視『鏞』一字，故構思新店名字時，亦希望尊重他的喜好，最終取名為『鏞鏞．藝嚐館』，感覺親民，且包含了傳承的意思」。為配合「鏞鏞．藝嚐館」將於今年九月開業，鏞記今年聯同這年輕品牌推出月餅禮盒。「去年鏞記與K11聯乘推出七十五周年紀念月餅禮盒，外界反應不俗，故今年再下一城，趁機為『鏞鏞．藝嚐館』打響頭炮。今次月餅禮盒依舊是經典的雙黃黃蓮蓉口味，月餅表面則印有『鏞記』二字。包裝設計則以簡約至上，而每個禮盒皆附送一張人手切割的金屬書籤，令禮盒更顯別致。」Yvonne笑說。



中秋時令手工菜



每逢佳節，鏞記大廚也會以時令食材炮製出各款手工菜，必食推介有銀稔醬煀雛雞煲。初夏當造的銀稔，味道甜中帶酸，而鏞記的自家調製銀稔醬，更添加了子薑、肉絲及適量椒絲，味道更加醒胃，用於烹調雛雞，相當入味。巧手家鄉煎釀鯪魚的做法就以繁複見稱，先清除內臟及起骨去肉，過程中必須保留魚皮絲毫無損，至於起出來的魚肉則以人手剁成魚蓉，再將魚蓉釀入魚皮內，然後以慢火煎至外皮金黃香脆及淋上湯芡，賣相看落猶如真魚一樣，值得大家細味品嚐。



鏞記×鏞鏞「細閱傳味」月餅禮盒



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