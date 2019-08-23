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﻿得獎風扇 無線全屋走位

2019-08-23 列印
﻿得獎風扇 無線全屋走位
■流動模式使用，中級風力可以在戶外連續啟動八小時。
■風扇外罩也是透明設計，外觀更好看。
■小型顯示屏，顯示風力及轉向幅度。
■透明扇葉設計，奪得2018年德國紅點產品設計獎。
■新一代的無刷摩打更慳電。
【測試評語】抽風量及寧靜度佳 EFF-712最特別是設有使用電源及充電池切換按鈕，插線使用時電源會繞過充電池直接傳送到摩打。另外新扇葉是細片式，能在高轉速下保持平衡，抽風量及寧靜度較好。在辦公室環境中，十度風力才有明顯的風噪。
【其他選擇】 型格工業扇 牧田是日本著名工具品牌，這把DCF201Z屬於工業扇類別，外形設計硬朗，可以收摺。風扇設有兩種風力模式，最大高達1,700RPM，最小為1,200RPM，內有可拆式18V電池，在最強風力下可使用3.5小時。 售價：$580（不連電池）
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        大熱天時，家中不能缺少一把座地電風扇。近年不少品牌致力革新風扇設計，繼無葉、空氣淨化後，如今更流行飛走電線，好像德國寶的無線DC直流電風扇，擺到邊吹到邊，而且風力強勁、續航力強，加上賣相靚仔，難怪勇奪德國著名產品設計獎。

　　香港天氣一年熱過一年，長期開冷氣又怕冷病，故不少人寧願使用電風扇。傳統家居電風扇受制於電線長度或插蘇位置，靈活性有限，故愈來愈多品牌開始推出無線DC直流電風扇，好處是充電後可拿到任何角落，甚至拎出露台使用。然而市面很多無線電風扇續航力不足，中級風力只能運作三小時，最強風力更最多用到二十分鐘，德國寶推出的全新無線電風扇（型號：EFF-712），則採用BLDC直流無刷摩打及加入多項新功能，扇葉及風罩中央更以透明設計，可謂內外兼備。

中央承軸穩定轉速

　　阿卓爸爸買過幾把家用無線電風扇，實際使用後發現兩個毛病，首先是插線使用時電源會行經充電池，令電池加速老化，影響續航力；其次風扇在低風力設定下，風力弱得幾乎感覺不到，連空氣循環效果也做不到。

　　今次試用的EFF-712，則改善了以上問題，其特點是採用透明扇葉及外罩設計，做出「偽無葉」視覺，加上鋁合金摩打外觀，造型時尚。廠方表示，風扇採用全新的BLDC直流無刷摩打，扭力更大，中央有多個承軸，令轉速穩定、效率高，表現的確夠靜及慳電。無線續航力方面，一段風力長達十五小時，八段風力約八小時，最強的十二段風力則有個半小時，令人滿意。

售價：$1,880

文：阿卓爸爸　圖：陳鐵剛　產品查詢：3110 2030
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