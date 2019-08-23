﻿得獎風扇 無線全屋走位

大熱天時，家中不能缺少一把座地電風扇。近年不少品牌致力革新風扇設計，繼無葉、空氣淨化後，如今更流行飛走電線，好像德國寶的無線DC直流電風扇，擺到邊吹到邊，而且風力強勁、續航力強，加上賣相靚仔，難怪勇奪德國著名產品設計獎。



香港天氣一年熱過一年，長期開冷氣又怕冷病，故不少人寧願使用電風扇。傳統家居電風扇受制於電線長度或插蘇位置，靈活性有限，故愈來愈多品牌開始推出無線DC直流電風扇，好處是充電後可拿到任何角落，甚至拎出露台使用。然而市面很多無線電風扇續航力不足，中級風力只能運作三小時，最強風力更最多用到二十分鐘，德國寶推出的全新無線電風扇（型號：EFF-712），則採用BLDC直流無刷摩打及加入多項新功能，扇葉及風罩中央更以透明設計，可謂內外兼備。



中央承軸穩定轉速



阿卓爸爸買過幾把家用無線電風扇，實際使用後發現兩個毛病，首先是插線使用時電源會行經充電池，令電池加速老化，影響續航力；其次風扇在低風力設定下，風力弱得幾乎感覺不到，連空氣循環效果也做不到。



今次試用的EFF-712，則改善了以上問題，其特點是採用透明扇葉及外罩設計，做出「偽無葉」視覺，加上鋁合金摩打外觀，造型時尚。廠方表示，風扇採用全新的BLDC直流無刷摩打，扭力更大，中央有多個承軸，令轉速穩定、效率高，表現的確夠靜及慳電。無線續航力方面，一段風力長達十五小時，八段風力約八小時，最強的十二段風力則有個半小時，令人滿意。



售價：$1,880



文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 產品查詢：3110 2030