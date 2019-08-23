﻿全球十輛售罄 Centodieci即時經典

據Bugatti車廠主席Stephan Winkelmann在發布會強調，這款全新車是向1990年誕生的EB110跑車致敬。品牌上一任老闆Romano Artioli當年特別在意大利Campogalliano設廠建造EB110，令這個超跑品牌重生，成為了一段很重要的歷史，所以廠方（現為福士集團旗下）今次特別用上意大利語Centodieci（即數字110意思）去命名新車。
車子外形設計包含了EB110尖削特色，並配用源自Chiron/Divo的8公升W16汽缸四Turbo引擎，馬力高達1,600ps，0至100km/h加速只需2.4秒！即使未連稅車價高達800萬歐羅，限量十輛未推出已售罄，證明這類極級Hyper不乏擁躉追捧，暫時未知買家有否包括香港人在內。
今年起Bugatti香港、澳門及南中國地區代理已由錦龍汽車集團接手，據知位於灣仔告士打道39號夏慤大廈地下的全新專店，將於今年第四季開幕。
Centodieci規格
引擎：8公升W16汽缸四Turbo
馬力：1,600ps/未公布
傳動：7速半自動波，四驅0至100km/h：2.4秒
售價：800萬歐羅（未連稅）
查詢：Bugatti HK/2119 4819
文：彭志揚 圖：Bugatti