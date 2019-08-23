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﻿全球十輛售罄 Centodieci即時經典

2019-08-23 列印
■Bugatti車廠主席Stephan Winkelmann親自向現場貴賓介紹新車。
■外形設計充滿昔日EB110神韻。
■外形設計充滿昔日EB110神韻。
■同場展出經典EB110（右上）及最新Chiron（右下）及Divo（左下）跑車。
■估計新車一如Chiron及Divo，不會生產右軚版！
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        法國Bugatti剛剛在上周末美國加州一年一度舉行的Monterey Car Week古董車嘉年華活動上，發表全新Centodieci極級超跑，配用1,600ps馬力8公升W16引擎，未連稅定價高達八百萬歐羅，不過廠方指全球限量十輛在新車未正式曝光前已經名花有主，非常巴閉！

        據Bugatti車廠主席Stephan Winkelmann在發布會強調，這款全新車是向1990年誕生的EB110跑車致敬。品牌上一任老闆Romano Artioli當年特別在意大利Campogalliano設廠建造EB110，令這個超跑品牌重生，成為了一段很重要的歷史，所以廠方（現為福士集團旗下）今次特別用上意大利語Centodieci（即數字110意思）去命名新車。

　　車子外形設計包含了EB110尖削特色，並配用源自Chiron/Divo的8公升W16汽缸四Turbo引擎，馬力高達1,600ps，0至100km/h加速只需2.4秒！即使未連稅車價高達800萬歐羅，限量十輛未推出已售罄，證明這類極級Hyper不乏擁躉追捧，暫時未知買家有否包括香港人在內。

　　今年起Bugatti香港、澳門及南中國地區代理已由錦龍汽車集團接手，據知位於灣仔告士打道39號夏慤大廈地下的全新專店，將於今年第四季開幕。

Centodieci規格

引擎：8公升W16汽缸四Turbo

馬力：1,600ps/未公布

傳動：7速半自動波，四驅0至100km/h：2.4秒

售價：800萬歐羅（未連稅）

查詢：Bugatti HK/2119 4819

文：彭志揚　圖：Bugatti
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