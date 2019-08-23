﻿烏克蘭探索神秘地道

被譽為烏克蘭（Ukraine）最美港口城市的敖德薩（Odessa），為沙俄女皇卡芙蓮二世（Catherine the Great）按照聖彼得堡的城市藍本打造而成，充滿歐陸風情之餘，地底下還暗藏了長約二千五百公里的縱橫地道，曾為二戰時當地游擊隊對抗德軍的主要棲身地。



二戰防空洞



敖德薩位於烏克蘭南部的黑海沿岸，亦是烏國唯一的港口城市，被當地人稱為「黑海明珠」，地位重要。追溯敖德薩歷史，它建城於十五世紀，本為土耳其控制，至十八世紀末落入沙俄版圖，當年沙俄女皇卡芙蓮二世便看中其不凍港的優良條件，因此按照輝煌的聖彼得堡城市作藍圖，大興土木。建造城市需要大量建築材料，剛好敖德薩地底下的石灰岩土質既輕盈又堅固，正是上佳選擇，於是女皇便命人進行大規模挖掘，卻因挖掘工程毫無章法，工人們見有石便採，結果形成了如迷宮般的地道，縱橫交錯於城市底下，據說現時敖德薩的房子都不能建高於五層，便是怕底下有地道。



據當局推測，敖德薩的地道總長度達二千五百公里，而地道除擁有古老的採石歷史，還曾成為不少人的藏身地，包括海盜、土匪及游擊隊等，尤其是二戰期間曾為羅馬尼亞及蘇軍的防空洞，據說甚至有軍隊於此住了十三個月，他們在漆黑的地道內留下了大量活動痕跡，成為珍貴的歷史回憶。為方便遊客參觀，現時部份地道已改建為博物館，須留意進入時必須由經驗導遊帶領，否則極易迷路，那便很危險了！



我們那天便由導遊領着，來到敖德薩市郊的地道入口，地道狹窄，很多時我們只能一個跟一個的慢行前進，而本是漆黑的環境，現都裝上了黃燈，讓我們可一睹保留下來的歷史痕跡，包括簡陋的廚房、洗濯室、鋪了稻草的睡牀、急救室、娛樂室、控制中心、水井及炮台等。由於當年地道內只能點燃蠟燭作照明，因此洞壁大都被薰得烏黑一片，而壁上還留下了大量壁畫及石雕，估計是洞內生活苦悶時的調劑手作。走出地道，旁邊還設有一家展覽館，以圖文及展品介紹曾於敖德薩發生的戰事，亦值得大家細看。



波將金階梯



敖德薩因擁有優良深水港，成為黑海上其中一個重要港口，現時它仍承擔着烏克蘭逾五成的對外貨運貿易，與世界六十多國、共二百多個港口城市有往來，船隻穿梭往還，尤其是著名的波將金階梯（Potemkin Stairs）旁的港口，更不時泊滿大型郵輪及貨船。這階梯建於十九世紀中，共擁一百九十二級，連接着港口及市中心，其得名於1905年曾停泊於此的波將金軍艦，據說當年艦上的士兵起義，間接促成了沙俄皇朝的倒台，後人為紀念這場起義因此將階梯取名為波將金。



大家可自由到來階梯一遊，站在梯頂即可俯瞰港口景色，風光怡人，旁邊則有人售賣各種紀念軍章，部分標示為二戰期間製造，有興趣者不妨議價選購！若不想步行，還可乘搭階梯旁的迷你纜車上落，收費便宜，更可省點腳骨力。



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持BNO護照或特區護照入境烏克蘭均免簽證。



查詢：2157 9393（烏克蘭駐港總領事館）







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查詢：2108 8888或www.hongthai.com







www.odessatourism.org（敖德薩旅遊網頁）



traveltoukraine.org（烏克蘭旅遊網頁）



文、圖：Rachel 鳴謝：康泰旅行社