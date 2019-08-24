  • 2019年8月24日 星期六
  • 33º
  • 68%
熱門： 港鐵停駛觀塘遊行鄭文傑逃犯條例

日報新聞 > 副刊

迎接開學優惠選

2019-08-24 列印
迎接開學優惠選
Tiger Family Earnest 護脊書包 原價$798（現以八折發售）
Frozen 保溫/冷餐盒手挽袋 優惠價$79.9（將軍澳店及大窩口除外）
日本製Fujitsu筆記電腦 （型號E558K503B） 原價$9,998 優惠價$6,790 （只限康怡、荃灣及黃埔店）
Robot Plus 瞳樂燈（型號66110） 優惠價$819 （將軍澳店除外）
US Master 幼兒學生鞋（5-7碼） 原價$265 優惠價$239 （九龍城及將軍澳店除外）
Style 姿優墊 原價$649 優惠價$519 （只限部份分店）
Previous Next

　　暑假即將完結，莘莘學子又要迎接9月開學，不知道家長們是否已為子女做好準備？如果仍未買齊開學用品，那就要留意即日至9月4日（三）期間，Aeon舉行的上學用品優惠活動。場內學生書包、皮鞋、電腦等用品皆有折扣！

　　Aeon正為各位學子提供開學優惠，今次特別推介Tiger Family Earnest護脊書包，可以保護子女們的脊椎發育；另外日本製Fujitsu筆記電腦更有六七折，是學習電腦應用的好時機！如果是Aeon會員或持有其信用卡，更可享額外折扣及3倍會員積分，正準備上學用品的話不要錯過！

Aeon永旺百貨各大分店

查詢：2165 0167
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd