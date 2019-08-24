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反修例引發的衝突中，示威者多次肆意破壞港鐵車站設施，謾罵港鐵工作人員的事件，惹人關注。港鐵昨晚向高等法院申請臨時禁制令，由法官周家明批出，即時生效，有效時間至下周五。同時，港鐵為防前晚葵芳站被圍堵的事...
2019-08-24
美國國務卿蓬佩奧與加拿大總理杜魯多會面時，批評中國扣押兩名加拿大人是錯誤的，他提到美國正致力協助二人獲釋。中國外交部發言人耿爽表示，有關案件與美國毫無關係，美方更沒有任何資格對此說三道四。 自去年底，...
2019-08-24
美國總統特朗普想藉七大工業國（G7）峰會將向其餘六國領袖強調，美國在他領導下推行的經濟政策，鼓勵盟國跟隨美國的模式，去應付全球經濟目前面對的各種問題。有美國官員透露，會議更會討論由G7變回G8的可能性。 G7峰會在法國西南部沿海度假勝地比亞里茨舉行，就現場圖片所見，警方保安有所加強。峰會一連三天舉行，美國官員透露，在特朗普要求下，大會同意加多一次節，討論全球經濟形勢。 外界預料特朗普將會趁着他與其他國家領袖會面的機會，商討如何開放歐洲、日本和加拿大市場，確保美國商業機構和企業有門路出售貨品和服務，也確保盟國的經濟和美國經濟一同增長。 近期公佈的一些數據不理想，令人擔心...
2019-08-24
政治事件縱使持續發酵，近期新盤市況仍見熱鬧，其中會德豐旗下日出康城9A期MARINI，以快打慢推盤，首批130伙價單，其中一房單位折實519萬入場。 會德豐副主席梁志堅指出，MARINI首批130伙單...
2019-08-24
投資者觀望一年一度的Jackson Hole全球央行年會，各國央行將發表言論，為後市「放水」帶來啟示，市場資金入市審慎，港股成交金額減至742億元。恒指昨日一度失守二萬六，低見25940點，其後收復失...
2019-08-24
阿仙奴今晚英超造訪大戰利物浦，領隊烏尼勢使出秘密武器！今夏重磅收購尼高拉斯比比首兩輪聯賽後備上陣已技驚四座，今仗可望跟射手拿卡錫迪和奧巴美揚合組三叉戟，足以跟同樣有三劍俠攻堅的紅軍平分秋色，讓球主客和受讓一球「客勝」捧得過！（Now611、621台周日凌晨0:30直播） 尼高拉斯比比今夏挾七千二百萬鎊（約六億八千萬港元）身價由里爾來投，首兩輪英超雖先列後備，但表現令人留下深刻印象，上仗主場2:1擊敗般尼，披甲半場錄得一射一中之餘，還錄得全隊最多的三次關鍵傳送及四次成功過人。 更重要的是，這名二十四歲鋒將得到烏尼悉心照料，得以迅速融入兵工廠。比比透露：「英超及阿仙奴的...
2019-08-24
暑假即將完結，莘莘學子又要迎接9月開學，不知道家長們是否已為子女做好準備？如果仍未買齊開學用品，那就要留意即日至9月4日（三）期間，Aeon舉行的上學用品優惠活動。場內學生書包、皮鞋、電腦等用品皆有折...
2019-08-24
38歲的姚子羚（Elaine）在TVB新劇《包青天再起風雲》中擔正，飾演亦正亦邪的「紀念念」，同「雲千羽」胡定欣係好姊妹，「包拯」譚俊彥用大紅花轎迎娶的夫人，惜有緣無份！現實中Elaine情路亦相當坎...
2019-08-24
帶着毛兒子住酒店，最怕的是牠不習慣，人不習慣新環境還可以克制，狗不習慣就不知怎麼辦了。於是就帶了一大堆牠的東西去酒店，包括牠當廁所的籠子、尿片、狗糧、零食，這種出行的架勢，只有女兒小時候旅行才試過，不料現在帶毛兒子出行，也如此大陣仗。 進了酒店房間，除了到處走到處聞，倒沒有甚麼太大的動靜，只是換了新環境有點興奮，一個下午沒有睡覺。我跟大婆想把牠留在房間裏出去喝下午茶，牠死活要跟着。把牠關在房裏，我們躲在門外聽動靜，牠竟學警車那樣叫起來。 以前他只是聽見警車或者救護車呼嘯經過的時候才會跟着叫的，但這兩天開始，只要呼喚我們，就算外面沒有動靜，牠自己也會拉警報一樣叫，真是人老精狗...
2019-08-24
目前全球評分最高賽駒「晶瑩汪洋」於大前日在約克馬場舉行的朱德望國際錦標中，力拼不敵「日出之國」得亞軍。另一邊廂，全球評分最高的雌馬「成全寶」，日前在一級賽約克郡橡樹大賽的演出，卻沒有令馬迷失望，在被捧成一點二倍的大熱門之下，在戴圖理胯下起後即以均速領放，全程自造步速，直路上當莫雅策騎的次熱門「變魔術」一度逼近時，即加速將對手再次拋離，最終以兩又四分三馬位之先直奔終點。 今次乃「成全寶」服役以來第十場一級賽頭馬，但亦將是牠在英國的最後一場比賽，因為之後牠將在十月角逐法國凱旋門大賽，全力爭取締造首匹三勝該賽的創舉，然後便會退役。 勝出約克郡橡樹，戴圖理喜極而泣，表示自己從未策騎...
2019-08-24