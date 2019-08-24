Klipsch T5 美式真無線

打火機形充電盒



真無線耳筒成為樂迷寵兒，令不少傳統影音品牌趨之若鶩，包括美國老牌喇叭大廠Klipsch，早於年初趁《CES電子展》發佈了頭炮T5 True Wireless。苦等多時，這對話題十足的耳筒終於登陸本地，之所以惹人關注，全因可額外提供24小時續航力的充電盒，外形有別平常設計，不但用上磨砂金屬外殼，造型更十足打火機，官方表示設計靈感來自經典的Zippo打火機，開蓋方式也是從側旁向上推，相比千篇一律的黑沉沉或鵝卵石的設計，單是充電盒已令人眼前一亮。說回T5 True Wireless，耳筒相當輕巧，每邊重量僅6g，內置5mm動圈單元，由於支援aptX編碼，實際試聽音色細緻，平衡度高，音場也相當開揚，音色令人留下印象，稍後更可利用《Klipsch Connect》App，進行EQ調校，以及選擇環境聲模式開啟與否。



8小時續航力



值得一提的是，T5 True Wireless一如其他T5系列耳筒，用上自家的True Comfort入耳式設計，藉着專利橢圓形耳塞及修長的小導管，令耳筒可以合適的角度置入耳道，佩戴起來舒適，且可以有效阻隔噪音。續航力方面，T5 True Wireless可連續播放8小時，屬於長氣一族；另傾電話時亦可藉支援噪音消除的cVc收音咪，帶來清晰的通話效果。除了真無線頭炮，Klipsch同步推出兩款支援aptX-HD編碼的無線耳筒，分別是掛頸式設計的T5 Neckband及運動型的T5 Sport，只要配合相應的手機、平板播歌，即可收聽Hi-Res音樂。話說回來，T5 Neckband用上手工縫製的皮革頸帶，同樣用上5mm動圈單元及True Comfort設計，續航力長達15小時。至於T5 Sport為讓運動時佩戴更穩固，特地採用Comply Comfort Ts-100記憶海綿耳塞及可靈活調節的耳翼，且通過IPX4防水評級，有效防汗防雨。



T5 True Wireless



驅動單元：5mm動圈



藍牙技術：藍牙5.0



防水規格：IPX4



編碼：aptX、AAC、SBC



續航力：8小時



重量：6g（每邊）



售價：$1,999