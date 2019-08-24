葉Sir食經——「Haku」食新派精美懷石料理

最近跟太座及兒子翰華到海運大廈地下的「Haku」食午飯，「Haku」是我很喜歡的餐廳，大廚Agustin Balbi跟現時世界排名第一的餐廳「Mirazur」主廚一樣來自阿根廷，攸的帶點西班牙風格的創意懷石料理，最近推出十一道菜夏日套餐，當然要飛身捧場。



一如以往，我們坐在吧枱，因為可以跟Agustin近距離交流，夏日套餐每位一千四百八十元，若要配埋酒，則需多付八百元，午間不想食得太豐富的話，可以選擇每位四百五十元或八百五十元的午市套餐。



夏日套餐頭盤是「魚子醬素麵」，加了海苔粉的綠色流水素麵上面是Kristal黑魚子醬及紫蘇小花，冰涼的素麵口感清新，跟鹹鮮的魚子醬是夏日最佳配搭，飲杯迎客德國氣泡酒，心曠神怡，剛才街上的悶熱即時消失。第二道菜是「福岡生蠔」配青蘆筍及煙燻三文魚子，以乳酪、柚子、青檸皮及生蠔汁製的醬汁調味，清香醒神。



跟着食「鰹魚高湯帶子」，用鰹魚乾及昆布熬製的高湯（Dashi）是日本菜的靈魂，鮮甜高湯內是以醬油及味醂煮的日本大根、帶子薄切及合時蔬菜，滿口鮮甜的感覺甚佳。大廚知道我們對鰹魚很有興趣，特別拿出一片鰹魚乾示範刨取鰹魚花的過程，粉紅色的鰹魚花香氣撲鼻，比平日在超市買的廉價貨優勝得多。



繼續食的是懷石料理不能缺少的刺身，三款魚生是槍墨魚、甜蝦及吞拿魚背，槍墨魚甘香爽甜，甜蝦以柚子汁調味，鮮甜芳香，吞拿魚特以麻辣醬調味，有點咬口，超正！食魚生時沒有蘸山葵，皆因大廚創意地用鮮磨山葵及日本燒酌做出一小杯有山葵味的燒酎，第一次飲山葵酒，別有滋味。跟着飲杯色如玉露的綠茶，忽然有種勝卻人間無數的感覺！



下一道菜是「伊勢海老」，亦即日本龍蝦，龍蝦肉滑鮮甜，上面是黑橄欖及昆布做的醬，浸在椰菜花蓉及龍蝦汁內，鹹香鮮甜盡在口中，一食鍾情。跟着食Corvina魚，魚來自西班牙，樣子似黃花，味道似sea bass，這道菜特別之處是大廚創意地把魚皮去掉，用慢煮過夜的去骨豬手壓縮成皮，鋪在魚上，在烹調的過程中，豬手的熱油把下面的魚肉煮熟，加上海匐雪草和西班牙汽酒做的牛油汁，口感味道俱佳。



壓軸主菜是黑蒜和牛，熊本A4和牛配上黑蒜及加了墨魚汁的粟米片，以西班牙椒和牛骨熬成的汁調味，香滑鮮甜。



單尾是用日本北海道夢美人冠軍米做的「鮑魚湯飯」，雞湯內有西班牙辣肉腸及幾片嫩滑的鮑魚薄片，美味的湯飯是大廚以童年回憶中祖母做的西班牙湯飯為靈感。



甜品是黑車厘子配清酒雪糕，西班牙車厘子用清酒煮過，配清酒雪糕及可可豆殼，加塊車厘子水做的啫喱，清甜得來有點清酒香味，為這頓精采的夏日套餐作結。



葉澍堃