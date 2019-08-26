﻿Galaxy Note10 影拍滿Fun

手機影相突飛猛進，只是拍片多年未見突破，不過Samsung壓軸旗艦Galaxy Note10系列，首度加入景深即時預覽影片，拍片也可營造電影般的景深效果，加上支援焦點收音，攝錄愈加專業，更可以快速剪片，甚至配合S Pen編輯發揮創意。



文、圖：B1807



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拍片添景深效果



早前以總分113分榮登《DxOMark》榜首的Galaxy Note10+ 5G雖未抵港，擁躉仍可藉Galaxy Note10+體驗同級攝力。Note10+的四鏡分別是雙光圈的12MP主鏡頭、12MP遠攝、16MP超廣角及DepthVision景深鏡頭，不但遠景近攝包辦，就連32MP前置自拍亦大有進步。不過印象最深刻的還是拍片，尤其「景深即時預覽影片」，將散景玩意套用至拍片，且備有四種效果。收音方面，Note10系列首度引入焦點收音（Zoom-In Mic）功能，錄影時將景物Zoom-In拉近，收音範圍會相應收窄及放大聲音，效果更見專業。話說回來，廠商亦帶來配備三鏡的Galaxy Note10，除了景深鏡頭，熒幕與硬件規格亦有不同，Note10及Note10+分別用上6.3吋及6.8吋Dynamic AMOLED芒，由於換上Infinity-O全熒幕，屏佔比大幅提升至93.7%及94.2%，視覺震撼之餘，還整合了超聲波指紋。兩者均採用S855八核心，Note10內置8GB RAM及256GB ROM，Note10+則高達12GB RAM，並提供256GB及512GB兩種容量，更可外加micro SD卡擴充。



S Pen凌空玩轉鏡頭



今代Note10系列的S Pen應用更生活化，先是遙距拍攝時，可以大玩Air actions手勢操作，當你握筆凌空向上向下揮動，即可切換機背或前置鏡頭，換上左、右畫動，又可不斷轉換不同拍攝模式，要是打圈則可以連續變焦，如今把S Pen充當相機遙控使用，再不是快門那樣簡單。為讓拍友發揮更多創意，新作加入了AR Doodle新玩意，可以利用S Pen在拍攝對象的臉部或場景，隨意畫出有趣的動態圖案，並以AR方式添加到畫面。S Pen另一突破是可以將記事簿的手寫記事轉換成系統文字，並可儲存成常用的文書檔案格式。別以為Note10系列只管工作，針對用戶愛玩手遊，特別設計新的液態冷卻系統，配合改良的AI及NPU處理器，打機體驗更流暢，還可借助遊戲加速器（Game Booster），監控手機溫度及記憶體，亦可封鎖騷擾的通知，以及開啟Dolby Atmos音效營造逼真遊戲體驗。