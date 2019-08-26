﻿墨爾本海岸遊

澳洲墨爾本（Melbourne）南部的摩寧頓半島（Mornington Peninsula），海岸線蜿蜒漂亮，向是當地人的郊遊勝地，特別是在古老燈塔附近便有多條郊遊徑，沿途可賞到巴斯海峽（Bass Strait）的壯麗景色，很適合舉家同遊。文、圖：Rachel 鳴謝：Visit Victoria



由墨爾本前往摩寧頓半島，最方便是自駕遊，可由墨市沿Esplanade南下，大約個多小時即可抵達半島區域。今天介紹的山克角燈塔保護區（Cape Schanck Lighthouse Reserve），便在整個摩寧頓半島最南端的角落，除位置獨特，海景壯麗，也因這裏保留大量半島上的原生動物、植物及野花等，因而深受當地居民喜愛，成為周末郊遊的熱門選擇。另為方便遊人來訪，保護區內更有一個大型停車場供客人泊車，旁邊便是郊遊徑，由此可進到海岸一帶遊覽。



郊遊徑共有四條路線，由數百米至數公里長不等，大家可按體力選擇，熱門路線之一是登上1859年建成、海拔約一百米高的燈塔，該燈塔是維多利亞州（Victoria）第二座建成的燈塔，沿用至今，一直為往返墨爾本的船隻作導航，有興趣者更可在每天早上十時至下午四時參加燈塔導賞團（須預約，成人約85港元），便有專人介紹燈塔歷史。



另一熱門路徑則是沿着燈塔下方的木棧道徒步至別一端的Pulpit巨石海岸，單程約四百米，道路平坦，適合一家人同遊。步道沿途更設有多個觀景台，讓人可從不同角度欣賞巴斯海峽的壯麗景色，奇岩怪石間更隱藏着不少清幽石灘，看着浪潮沖刷海岸，置身其中，真有點與世隔絕的出塵感覺！



Cape Schanck Lighthouse Reserve



地址：420 Cape Schanck Road, Cape Schanck, VIC 3939



電話：61 3 5988 6184



網頁：capeschancklightstation.com.au