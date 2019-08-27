﻿海上假期 關島觀海豚

關島（Guam）位於廣闊的西太平洋上，沿岸除擁有多個迷人白沙灘，是當地人嬉水暢泳的好去處，其南部海域還住着一群活潑可愛的飛旋海豚，遊客可乘船出海與牠們作近距離接觸，享受海上之旅。文、圖：Rachel



鳴謝： 關島觀光局（香港）、聯合航空



來到關島，相信沒多少人能抵擋這裏迷人的陽光及海灘，出海遊玩幾乎成為行程的指定動作，除熱門活動如浮潛及水上拖傘等外，還有一年四季都可參加的海豚之旅，現時島上便有多家觀光公司舉辦同類形的活動，像由日本人管理的Fish Eye Marine Park便是其中一家，他們以著名的魚眼海底展望台為基地，同時兼辦各項水上活動，包括出海觀豚遊。關島的海豚一般出沒於南部海域如馬利索（Merizo）對開海域，以及西南部的阿加特灣（Agat Bay）及杜穋寧懸崖（Tamuning Cliffline）附近一帶等，筆者那天便聯同友人隨團乘車來到南部海岸，於泊滿遊船的碼頭登上了專用的觀豚船，在藍天白雲的歡送下，出發尋找海豚蹤跡。



當天海浪雖不算大，然而坐在船上還是會感覺顛簸，因此容易暈浪者最好提前服用止暈丸，以免不適。大約半小時後，我們便來到了海中心，船長開始將船速放慢，而周圍也陸續出現了數艘觀光船，似乎這裏便是海豚經常出沒的海域了！大家都即時走出甲板，倚在欄邊，於茫茫大海中尋找跳躍身影。說時遲，波動的海浪間隱約出現數道黑影，其速度極快，像要與遊船比併，繼而牠們忽然聯群躍出水面，部份還會旋轉呢，正是活潑的飛旋海豚家族，牠們身形較細小，鼻子長長，身手卻極靈活，每次跳躍都是連續數次，惹得大家叫好連連。據船長介紹，飛旋海豚長居這裏，因此一年四季都可尋找牠們蹤跡。盡興回程時，船員還拿來冰涼飲品給大家消消暑，服務不錯！



Fish Eye Marine Park



地址：818 North Marine Corps Drive, Piti, Guam



電話：1 671 475 7777



費用：海豚之旅成人42美元（約329港元），小童半價。



網頁：www.fisheyeguam.com







旅遊記事簿







持BNO護照或特區護照入境關島均免簽證。



查詢：2523 9011（美國駐香港總領事館）







聯合航空直航往返香港及關島，經濟客位票價約3,540港元起，已連稅項及相關附加費。



網頁：www.united.com







The Bayview Guam酒店雙人房每晚約977港元起。



地址：1475 Pale San Vitores Road, Tumon, Guam



電話：1 671 646 2300



網頁：www.bayviewhotelguam.com







visitguam.com.hk（關島觀光局香港網頁）







註︰所有商品價格僅作參考，以商戶最新公佈為準。