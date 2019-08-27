﻿味嚐新店（1） 悠閒愜意 法國午餐

近月香港星級酒店餐廳好不熱鬧，繼坐擁無敵海景的瑰麗酒店啟業後，位於格調高雅的瑞吉酒店、世界50最佳餐廳Odette姊妹店Louise，還有置地文華改革後的摘星餐廳Amber與新概念店Somm亦隨之投入服務，Fifi也趁熱鬧，相約饞吃友好大快朵頤。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



Fifi從前在銅鑼灣利園上班，對區內美食瞭如指掌，當年摘星名廚Olivier Elzer主理的Seasons曾經是午餐之選，法國烹調融入創意節令原素，時尚清新。近月型男廚師轉戰瑞吉酒店主理法國餐廳L'Envol，那便相約美魔女好友聚餐（自選午餐套餐$588/3道菜），嚐過賣相精美且辛刺醒胃的餐前小吃冰鎮一口脆皮黑松露夢卜後，頭盆招牌烤五香吞拿魚隨即送上。烤烘五香粉外邊不但入口Crusty，且散發濃烈的八角茴香味道，正好和內裏半熟福岡赤身的軟嫩質感與鮮甜味道成對比，佐以豐盈綿密的牛油果蓉和紅葱脆片添口感。



傳統布根地蝸牛沿用香草、香蒜、牛油焗烤再連殼奉上，而型廚炮製的無殼蝸牛則以鮮甜的車厘茄，配搭勁度十足且散發茴香甘草辛刺的法國烈酒Pastis作醬汁，再混合車厘茄和磨菇提鮮並增添口感，富有從前Seasons時期的影子，最後頂層鋪上特大餛飩皮，化身近期熱起來的開面餛飩Open Ravioli，亦同時為古早菜式增添新原素。



輕鬆寫意嚐法饌



接下來主菜選了久違的海螯蝦意大利飯，賣相和從前相似，然而食材風味更上一層樓，恰如店名L'Envol（法語意指：振翅高飛），原隻法國Brittany海螯蝦香烤去殼，味道香甜而肉質細緻鬆軟，佐以油封紅椒及意大利黑米飯雙底層，前者香甜滋味，後者質感額外Chewy，且印度綜合香料的薑黃咖喱突出。同行友人選了先經紅酒浸醃，再去骨的精緻鵪鶉卷Roulade，先輕煎鎖緊肉汁，用時醮上小許隨附的紅酒鵪鶉烤汁，味道濃稠而富深度，配合烤黑加侖子和羽衣甘藍添甜澀。嚐罷紅酒鵪鶉，美魔女友人選了風味清新的椰子柑橘香草甜點，椰子柑橘蛋糕的薄脆白朱古力外層，沾了椰絲添香氣口感，內裏輕盈細滑的椰子慕絲混合糖漬柑橘碎，佐以風味各異的鮮、漬柑橘，橘子忌廉和Sable Breton法國牛油酥餅碎。隨伴的香草雪葩混了薄荷、芫荽和羅勒等香草，微甜小澀，蛋糕和雪葩兩者味道相合而質感兩極。至於法式千層酥，餅皮香脆鬆軟而牛油香味濃郁，配合滑溜的榛子朱古力忌廉醬和香橙醬夾層，並以海鹽焦糖雪糕卷配搭，嚐罷舌尖滿足。



L'Envol



地址：灣仔港灣徑1號香港瑞吉酒店3樓



查詢：2138 6818