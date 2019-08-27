﻿九十後推廣美人魚泳術

本地九十後女生鍾卓芝（Iris）自小受卡通片《小魚仙》影響，經常幻想能成為美人魚。「相信很多小女孩會有類似經歷，成長時很多人會告訴你，這些（美人魚）都是假的，你幻想下便算吧！」後來Iris發現在外國，做美人魚是一項運動，更Follow了一些美人魚KOL兩、三年，直至去年，得悉台灣有教授美人魚泳術課程，她便跑到台中上了五天「雞精班」。「基本上一天有六個小時都在水裏，導師教授一系列動作後就要考核你是否達標，其餘時間要上堂做筆試，既有理論課也有實踐課。」



Iris續表示：「最Standard的美人魚泳術，其實有些規範，例如膝頭彎曲幅度不能太大，不然會像一條蟲，而且要游得夠慢和自然。另外，雙腳要緊貼起來游，主要推進是運用腰部和臀部的力度。」她認為美人魚泳術最難是要游得漂亮，動作不能生硬，「或被人看到你明顯含着一啖氣、『鼓起泡腮』地游！」



Iris於年初設立資訊平台「美人魚海底宮殿」，除聚集一群「美人魚」外，更提供海外美人魚課程和水底攝影服務等，她有時會親身教授，亦有美人魚教練團隊，都是富經驗的水上活動教練。除了泳術，她更希望推廣海洋環保訊息，「之後會推出小美人魚系列，主要為零至十五歲小朋友而設。」她續透露：「美人魚不光局限於水中，有些岸上課程，例如教環保、學英文，或者小朋友生日派對等都可以做。」說到美人魚岸上攝影服務（$1,180），參加者可穿上魚尾巴，配搭美人魚道具和飾物，在岸邊由攝影師拍攝動人一面。又或者先在港參加美人魚體驗課加泳池水底攝影（$3,280），上完知識理論課後，於水深1.35米的泳池學習人魚姿勢、表情和游動等，更有水底攝影師拍攝靚相，特別適合和閨密一同體驗呢！



文：Katrina 圖：陳鐵剛、受訪者提供



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