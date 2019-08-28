﻿多功能鞋履 發放正能量

環保不止是一種口號，還可以應用在不同產品身上，例如時裝或鞋履，Palladium將環保物料結合在PampaHiOrganic鞋款，鞋身採用OrganicCanvas有機棉織帆布，並結合15至20%可循環再造的環保物料製作，相信會是嚮往環保一族那杯茶。另有功能性特強的防水系列PamapPuddleLT+WPD，是今季新開發鞋款，以完全防水卻有高透氣的尼龍作物料，鞋內也用上透氣度高的網料。此外，採用Lite-Tech鞋底，除了有高度抓地力，減輕了鞋身重量，更有效地防水防滑，旅行穿着，實用度高。



品牌今季再度與Smiley合作，有趣可愛的哈哈笑出現在鞋身多個細節位，從外面的巨型鞋章到鞋帶，都能看到令人開心歡愉的哈哈笑。鞋款亦在內側加入方便穿上的拉鏈設計，並有黃、黑、白三色選擇，實行為大家發放正能量。文︰Angel



查詢︰3188 1025



