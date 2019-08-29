﻿創新鮮香 寶島拌麵

近年台灣的拌麵大行其道，當地不少知名藝人如曾國城、賈靜雯等都創立了自家麵食品牌，當中以乾拌麵最多。由於明星效應，香港人到台灣旅行時，例必購買三、四袋拌麵回家。KiKi拌麵早前進駐香港，在中環設立旗艦店，延續這股拌麵風潮。文：郭悠悠 圖：Gary Tsai



麵條惹味耐嚼



現時備受追捧的乾拌麵，它的雛形是關廟麵。關廟麵即台南市關廟區的手工日曬麵，與當地的鳳梨及竹筍合稱為「新三寶」。關廟麵製成後放在戶外，在陽光底下曬上兩天或三天至完全乾透，在不加防腐劑下，也能夠長期保存。這原本是因物質匱乏、沒有雪櫃而衍生出來的民間飲食智慧，想不到近年因健康飲食熱潮，以及明星們推波助瀾，竟成為關廟麵名揚海外的契機。



新開在中環國際金融中心的KiKi麵店，著名女星舒淇是其中一位投資者。店子將改良過的手工日曬關廟麵，注入了台菜、川菜、滬菜等元素，以乾拌麵及湯麵的手法演繹，製成川味嗆麵、榨菜肉絲拌麵、KiKi擔擔麵等十多款。當中蒼蠅頭拌麵是台灣店的鎮店乾拌麵，將鋪在面層的黑豆豉碎、韭菜、肉碎與麵條拌勻，每一根麵入口都是厚實耐嚼，香辣惹味。



名廚新派做法



最具噱頭的麵款，相信是中環店限定的鮑魚花膠濃湯雞灌麵及KiKi抄手拌麵，這兩款麵都是香港中菜名廚歐國強師傅特地創作。KiKi抄手拌麵不會做得重麻或重辣，倒是突出了烏醋的酸香，吃來有種台菜的溫婉。鮑魚花膠濃湯雞灌麵直接演繹出高級粵菜的風味，以鮮美矜貴的鮑魚及花膠烘托出關廟麵的素雅本質。



配麵的湯料都是偏向濃味，不妨兼點這裏的台式茶飲，如愛文芒果雪絨椰果白桃烏龍及椰果愛玉冬瓜茶，同樣是中環店的限定之選，層次多變又清爽，正好解渴消暑。客人吃罷後可即場將多款台灣KiKi拌麵買回家，並以麵店提供的款式作參考，將關廟麵的美味昇華。



KiKi麵店



地址：中環港景街1號



國際金融中心2樓2017號舖



查詢：2114 3426