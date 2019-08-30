﻿簡易代步 電動篋神

電動車愈來愈受歡迎，熱潮會否蔓延到電動篋呢？有美國品牌推出智能騎行行李箱，用家可坐在行李箱上駕駛，轉彎或倒後行都得，遇着要在外國機場趕轉機，這個電動篋就大派用場！



文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 產品查詢：2154 4281



採用可拆除式電池



阿卓爸爸每次出外採訪，最怕是要在大型國際機場轉機，例如新加坡、英國、法國或德國的機場，站樓太多，又分成國內及國外登機大堂，當中的連接長廊，有些長達一公里，一旦要趕飛機，往往出現「賽跑」奇觀。



Airwheel智能電動行李箱SE3 Mini，簡單而言就是可以騎行的行李箱，其驅動摩打位於前輪內，設有電磁制動，操作只通過一組電線控制，所以不會佔上太多行李空間。為對應飛機手提行李標準，其體積（385×250×575mm）經特別設計，可符合機艙行李尺寸，而電池是可拆除式的，使用上更具彈性。



備有USB充電插口



阿卓爸爸發現，SE3 Mini的電池達19,800mAh，行李箱上設有兩個USB插口，可為電子產品充電，輕鬆變身流動充電站。行李箱兩邊各有一個手柄，一個是與一般行李箱無異的手拉柄，另一個則是電動車轉向手把，而手把上有兩個按鈕，分別控制起動/加速及煞車，同時按下則是倒後行駛，非常簡單易用。實際駕駛SE3 Mini時，感覺其操作比想像中靈活。



SE3 Mini榮獲兩個IF International Design Award設計獎，同時擁有多項專利設計，其攀爬最大斜度為十五度，容量26L，內有不同間隔，能把旅行用品分門別類放置，也可以垂直開啟，毋須每次平放在地取出物件。廠方指SE3 Mini最高承重為100kg，以德國PC覆膜鋁合金打造，有基本防水功能，走過凹凸路面也不易變形。下方設有TSA密碼鎖，經美國交通安全局認證，出入境美國同樣適用。售價：$4,980



【測試評語】 轉彎時必須減速



測試發現SE3 Mini耗電量不高，玩了半天，只用了三分二電力，相信每次充電足夠三日兩夜旅程。行駛速度方面，是模擬成年人跑步速度，所以不會太快，以減少對途人影響。不過由於是三輪設計，轉彎時必須減速，亦不宜突然扭軚，否則很容易「炒」！