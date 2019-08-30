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﻿【其他選擇】　鮮艷聚碳酸酯製

2019-08-30 列印
﻿【其他選擇】　鮮艷聚碳酸酯製
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　　RIMOWA是全球首個採用聚碳酸酯製作行李箱的品牌，其彈力是同級款式之冠。今年推出全新季節性色彩系列，靈感來自世界各地旅遊景點。行李箱設計堅固耐用，重量夠輕，最重要是適合歐洲內陸航線的超細機艙。

售價：約$4,800
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