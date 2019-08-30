﻿不丹民俗村 快樂箭場

遊客來到不丹（Bhutan）這個世上著名的「快樂國度」，非只能登山遊寺感受靈氣，在首都廷布（Thimphu）便有個快樂「箭場」，只見當地人紛紛拿着弓箭切蹉射藝，看得技癢，大家還可到訪民家格局的民俗村一顯身手！



文、圖：韋利



鳴謝：康泰旅行社



這趟我走訪了位於廷布的Simply Bhutan民俗村，這裏搜羅了許多展現風土人情的場景及展品。我們先在圓形大廳坐下，穿上傳統服飾的小女生隨即示範不丹人的待客之道，為在場人士奉上傳統米酒，及後再引領我們來到露天位置，那裏除展出許多地道壁畫及色彩面具，更放有不丹人向來崇尚的陽具圖騰。看過展品，村中職員更邀請各人拿起農具一邊跳舞、一邊鋤地，感受傳統造磚的過程。



參觀過廚房等農舍場景、品嘗地道美食及觀賞舞蹈後，大家還可在村內小店購買具特色的不丹精品及服裝，不過更吸引是一眾體驗活動，包括不丹國技射箭。場內便設有箭靶供人一展身手，若要考驗眼界的，旁邊的禮佛水池中浮着一個小盤，讓大家試試把銅錢投進盤中，我們各人都無一能夠投中目標，卻見不丹導遊隨手投幣已能輕鬆命中，教人大開眼界！



展國技顯身手



滿以為參觀民俗村時已體驗過不丹的射箭技藝，那實在太看輕這項不丹國術了。事實上，不丹人的射藝技巧高超，不但是奧運射箭比賽的常客，當地人也常以射箭為平日的消閒娛樂項目。來到廷布的Changlimithang Stadium and Archery Ground，便有機會認識這項不丹傳統。



這個市內最大的射箭場，除供平民百姓日常練習之用，花上不到40港元，更可租借場地較量。原來當地人十分重視射箭比賽的儀式，選手們除必須穿上傳統服飾，賽前更要向神明祈福，過程相當莊嚴。不過正式較量卻是既可觀又充滿娛樂性，只見兩陣對圓，會各站在二百米外的標靶旁邊，再由隊內選手輪流上場發箭。我跟大批群眾在旁觀戰，遙望對面的一方，幾乎完全看不到標靶所在位置，更遑論要正中紅心！只是不丹箭手卻是技藝超凡，壯男們拉弓發箭，動作一氣呵成之餘，更每每應聲中靶！



旅遊記事簿







持特區護照及BNO護照前往不丹均須簽證，一般須由當地旅行社代辦。







www.bhutan.travel（不丹旅遊網頁）







康泰旅行社不丹（直航帕羅）六天純淨之旅（團號：DTY06-ZSD），行程會遊覽帕羅、廷布、普那卡等地，團隊在聖誕節12月25日出發，每位18,999港元起。



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