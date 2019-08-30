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﻿《Call of Duty》10月開火

2019-08-30 列印
﻿《Call of Duty》10月開火
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　　臨近秋季，意味着遊戲界將進入每年豐收期，其中10月25日見街的年度FPS大作《Call of Duty：Modern Warfare》，PS4版本現已展開預訂。今集遊戲內容更豐富，快節奏對戰、近距離2對2槍戰、6對6、10對10或20對20的玩家交火，甚至乎超過100人對戰的大規模「地面戰」模式等等，玩法夠多元化。PS4分別有藍光碟普通版（$468）及藍光碟夜襲特戰版（Dark Edition，$1,588）兩個實體版本，現凡預訂及參加「PlayStation HK」專頁有獎問答遊戲，都有機會再贏得夜襲特戰版（名額5個）。另外由9月13日開始，廠方將展開PS4版本獨家的公開測試，想先玩為快的朋友要留意。文：Joe

網址：www.callofduty.com

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