GANKER EX 格鬥機械人

身穿控制裝置遙控機械人，已不是電影情節，現實中也可以在腰間佩戴造型獨特的控制器，然後操控擂台上的格鬥機械人──GANKER EX，如影隨形般使出絕技，將對手擊倒，箇中樂趣非一般電子格鬥遊戲可比擬。



關節靈活 高速移動



由GJS（工匠社）開發的GANKER EX，屬第三代格鬥機械人，骨架穿上全套盔甲後戰鬥風格強烈，事實機身構造經過改良，上身為仿人體的九個關節設計，兩臂可做出複雜動作，舉高、垂低，又或屈曲、伸展，甚至交叉擋格，活動自由度十足，毫無傳統機械人那種僵硬感，速度亦可達0.09/60度。至於格鬥最重要的下盤，此機沿用四足系統，可做出三百六十度無死角的急速轉向，最高速度達5米/秒，加上九軸底盤系統，可以自動校準路線，空間走位更加準確。另一大改良在於控制器，新作採用嶄新的人偶控制器，既可以吸盤置於枱面，也可拉出伸縮帶將控制器扣於腰間，然後手握兩支操控桿，即可同步控制機械人做出不同動作及方位移動。由於控制器與機械人經由5GHz WiFi連接，除了訊號連接穩定，配合空間定位技術，反應快至毫秒，有助人機動作同步。



扣血分勝負 DIY盔甲



既然是格鬥機械人，最大樂趣當然是與另一台GANKER EX在擂台對決。為讓比賽真實反映勝負，機械人內置七個電子計分部位，分別位於頭、肩、胸、手及背，可以偵測對方攻擊，一旦擊中會被扣血，控制器亦會震動及以燈效通知，要是血量由1,000減至0，則代表戰敗。要提升GANKER EX戰鬥力，除了練習操控技巧，還可以自行改裝盔甲及武器，甚至利用3D打印機DIY。由於機械人的手部設有訊號插口，玩家可以創造發光、旋轉，甚至發射的獨門武器，殺對手一個措手不及。說起個人化，玩家亦可以把GANKER EX看成高達一類模型，為機身及盔甲上色，可見撇開擂台爭勝，閒時亦帶來不少樂趣。值得一提的是，GANKER EX現時推出的是人偶控制器版，查實廠方還開發了體感控制器，藉着穿在身上的多組感應器，與機械人做出更協調的動作，預計年底推出。



GANKER EX



控制器：人偶控制器



連接方式：5GHz WiFi



專用App：《GANKER EX》



電池容量：2,000mAh（可拆式）



體積/重量：222×251×197mm/1,375g



售價：$2,398