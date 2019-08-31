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Back to School 開學精選新裝

2019-08-31 列印
Back to School 開學精選新裝
GigaSports Zverest 精選運動鞋 低至7折
Ergoboss Beckmann 護脊書包 9折發售
e Lighting 飛利浦瞳樂燈4.5w LED枱燈 原價$399 優惠價$199
e Lighting 飛利浦66012 3.2w LED枱燈 原價$220 優惠價$110
Mothercare 精選Snapkis 水樽 （500毫升） 原價$49 優惠價$24.5
Spa Wawa Orivarzea 葡萄牙有機寶貝米（500克） 原價$148 優惠價$88
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　　為準備子女開學事宜，相信家長們這段時間都特別忙碌，若然尚未買齊書包、運動鞋等開學用品，想一次過入貨，就要留意即日至9月15日期間，MegaBox舉行的「Back to School」推廣活動，事關多間商戶皆有學童產品優惠，讓你一站式完成任務！

　　為迎接開學，今次MegaBox多間商店都提供學童用品優惠，包括運動鞋、書包、水樽等，當中心水推介有GigaSports低至七折的Zverest精選運動鞋，讓子女們上體育堂特別醒神！同場尚有大量抵買開學用品，足夠逛上一整天。

九龍灣MegaBox

地址：九龍灣宏照道38號
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