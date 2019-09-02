﻿ROG Phone II 巨芒高效搶Fun 6.59吋大芒 120Hz更新率

將於本周五（9月6日）開賣的二代電競手機ASUS ROG Phone II，除了延續上代廣受好評的設計及配件擴充，更率先用上S855+處理器，效能進一步提升，熒幕亦加碼至6.59吋並支援120Hz更新率，可謂現時最強電競手機之一。



6.59吋大芒 120Hz更新率



乍看ROG Phone II外形改變不大，熒幕卻由6吋大增至6.59吋，解像度相應提升至2,340×1,080，視野更廣闊，畫面更新率亦由90Hz增至120Hz，加上240Hz觸控取樣率，延遲降至49ms，打機時畫面更流暢，觸控反應更靈敏，操作更得心應手。此外，橫向打機時邊框可充當L、R掣的超音波觸控鍵也升級至AirTriggers II，配合新型震動摩打，手感更為逼真。至於機背繼續裝有可閃出AURA RGB燈效的ROG Logo燈，另因熒幕整合了指紋解鎖，原先見於機背的指紋Sensor亦功成身退。說到影拍，ROG Phone II裝上與同廠ZenFone 6一樣規格的48MP主鏡與13MP超廣角，前置鏡頭則升級至24MP。效能方面，新作率先用上S855+八核心，配合12GB RAM及512GB ROM，《安兔兔》測試跑分超過400,000，加上今代採用面積更大的3D Vapor chamber熱導板及在處理器加入散熱片，散熱降溫更有效率。



二代配件全面強化



一如上代，ROG Phone II預載了遊戲中心「Armoury Crate」，讓Game迷可以監察CPU、GPU、記憶體，又或切換系統效能模式，甚至因應遊戲調整設定檔。在遊戲中心的選項中，Game迷還找到遊戲精靈及AirTriggers II的設定選項，以及自訂AURA燈光效果。跟其他電競手機相比，ROG Phone系列能成功突圍而出，全因廠商花心思開發出一系列擴充配件，大大加強遊戲體驗，以第二代為例，今回Game迷可以為手機添置的專用配件，包括熒幕一變二的TwinView Dock II，將手機變身手提遊戲機的ROG GamePad，與電腦連接的桌上型遊戲底座，以及可將遊戲畫面延伸到大電視的WiGig無線投影基座，無論畫面或操控，體驗再次跳出電競手機框框。值得一提的是，當中TwinView Dock II及ROG GamePad還可以來個大合體，同時帶來6.59吋雙熒幕與手掣操控效果。



ROG Phone II



熒幕：6.59吋FHD+ AMOLED芒



操作平台：Android 9及ROG UI介面



內置記憶：12GB RAM、512GB ROM



電池容量：6,000mAh



體積/重量：170.99×77.6×9.7mm/240g



售價：$6,998



文、圖：B1807



查詢：ASUS/3582 4770