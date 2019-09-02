﻿蘇梅島 學泰拳

泰拳（Muay Thai）是一種糅合泰國傳統武術精神與功架的運動，師資方面很講究，而此項運動近年在香港亦相當流行，大家若有機會造訪泰國蘇梅島（Koh Samui），便不妨跟當地正宗的泰拳導師上一課，女士還可順道學一兩招作防狼及傍身之用。



多元化訓練場



位於蘇梅島的Superpro Samui泰拳大本營，是一所多元化的訓練場，猶記得兩年前我初次來訪，當時已對這個設計開揚、光線充足，以及通風系統良好的訓練場地相當有好感。這裏區分了擂台區、沙包練習區、重力與攀架練習區、健身室及MMA擂台等數個部份，空間偌大，足可容納不同團體同時進行各種活動，感覺上亦有別於一般充滿汗味與男人味的拳館。綜觀他們的訓練內容，除了一般的泰拳及MMA課程外，還有駐場瑜伽導師親授指導的瑜伽班等。



拳館已扎根於蘇梅島十多年，主教練Robbie雖然來自荷蘭，但自小學習武術，也因為醉心於泰拳運動，他畢業後便加入一家泰拳及MMA訓練中心，並開始參加比賽，同時亦有開辦網上泰拳雜誌等，至來到蘇梅島，Robbie主要執教MMA，跟其他泰籍導師亦合作無間。



Superpro Samui會按學員的程度，獨立授課，因此無論是初學或想提升技巧者，都有一套上堂方式，例如初學者到來，會由導師協助紮手帶及進行熱身運動，學習基本的拳腳功夫。據在場教學的泰籍師傅說，泰拳亦很適合女士學習，可作為傍身自衛術，尤其當遇上暴力及被侵犯時，可使用直拳、左右勾拳或上勾拳等對抗，至於踢腳動作或膝撞等，也是有效的貼身防狼術。



拳館每天均設有課程時間表，大家可按興趣報名參加，例如早上時段設有Cross Fit班，緊接便是Muay Thai班等，逐堂收費，每堂由400泰銖（約102港元）起，如購買一周任玩套票，收費為2,000泰銖（約508港元）起，另設有私人一對一的課程，每小時為1,000泰銖（約254港元）起。



Superpro Samui



地址︰48/10 Moo 3, Bophut, Koh Samui, Surat Thani



電話︰66（0）7741 4393



網頁︰superprosamui.com



文、圖︰Kengi



鳴謝︰泰國政府旅遊局（香港）、Bangkok Airways