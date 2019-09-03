﻿海洋魅力 宮古藍

夏日炎炎，很多人會選擇到沖繩享受陽光海灘，沖繩本島以外，大可考慮同屬於琉球列島島嶼群的宮古群島，乘着HK Express剛開辦香港至宮古下地島航線，大家可體驗著名宮古藍！



岩間池水 綻放耀目光芒



說起日本沖繩，大家可能對那霸所在的沖繩本島較為熟悉，但其實沖繩列島之中，尚有許多景致迷人的島嶼，像位於本島西南方的宮古群島便是其一。這列位於本島和石垣島之間的群島，由宮古島、池間島、大神島、伊良部島、下地島、來間島、多良間島及水納島八個小島組成，其中大部份小島都有橋樑相連，遊客可在各島之間自駕暢遊，非常方便。隨着HK Express於7月中開通了每星期三班由香港直飛下地島的全新航線，到當地遊玩便更容易了。



大部份人可能對沖繩的冰藍海水印象最深，不過宮古群島除以陽光海灘聞名，也有許多自然奇景，像下地島便有個被日本定為「縣內天然記念物」的通池。通池因雨水侵蝕石灰岩而形成了兩個相連的小水池，有如埋藏在巨大岩礁之間的晶瑩藍寶石，沿步道走到池邊居高細賞，在陽光照射下，湛藍水色閃閃發亮。巨洞除外表迷人，內裏還真的別有洞天，皆因五十米深的池底原來尚有一條天然形成的地下通道，直通大海，也因此成為喜愛洞潛朋友的潛水天堂，據說在洞內更可看到鹹淡水的分界呢！



貴氣酒店 坐擁無敵美景



作為日本人的度假勝地，宮古島當然建有許多度假式酒店，說到豪華貴氣，便不能不提IRAPH SUI Luxury Collection Hotel，這家於去年12月才正式開業的酒店，位於與下地島相連的伊良部島上，是Marriott酒店集團旗下的全新之作。酒店設有五十八間不同級別的客房，俱擁無敵海景，而酒店為用盡地利優勢，戶戶皆設有偌大的落地玻璃窗和露台。



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往日本均免簽證。



查詢：2522 1184（日本領事館）



HK Express宮古島航線，由香港直航來回宮古下地島機場，單程機票由168港元起，未包機場稅、燃油附加費和其他額外收費。



查詢：www.hkexpress.com



入住IRAPH SUI Luxury Collection Hotel客房，每晚房租約6,500港元起。



地址：宮古島市伊良部字伊良部長底原818-5



網頁：www.suihotels.com



miyako-guide.net（宮古島旅遊網頁）



www.welcome2japan.hk（日本國家旅遊局網頁）







IRAPH SUI Luxury Collection Hotel



地址：宮古島市伊良部字伊良部長底原818-5



網頁：www.suihotels.com



文、圖：韋利



鳴謝：HK Express、沖繩觀光會議局、宮古下地島機場