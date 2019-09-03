﻿味嚐新店（2）滋味誘人Gastro Bistro

近月星級酒店食肆相繼啟業，除了上期分享的L'Envol之外，置地文華東方酒店的Amber經連月裝修後，無論風味、格調更見淡雅清新；至於從前Amber附設的酒吧區，則變身後現代風格的別館SOMM。



名廚別館



摘星餐廳Amber裝修後，昔日酒吧區化身庫存逾千佳釀的別館，仿佛和SOMMelier（意指侍酒師）結下不解緣，猶如其名SOMM，店內佳餚同樣由隔壁Amber的摘星名廚Richard Ekkebus主理，一貫歐陸Gastro Bistro（名廚佳餚酒館）格局。



是夜二人晚餐，頭盤油封塔斯曼尼亞三文魚（$188），先以香草微醃，再經橄欖油溫控浸泡，質感比香草漬三文魚Gravlax及煙三文魚更為嫩滑細緻，味道淡鮮芳香，撒下鹹鮮油潤且入口爆汁的Ikura三文魚籽，吃時抹上醇酸順滑的米醋忌廉汁提鮮。至於北海道帆立貝（$248），自身味道鮮甜且肉厚肥美，先切薄片，再以煙韌爽口的蟶子配搭，最後灌下橘醋汁，以微酸平衡殼貝的海洋鹽味，既像Ceviche秘魯漬刺身，又有Carpaccio意大利漬魚的影子。



接着的主菜地中海魴鮄魚Red Gurnard（$368）在港鮮見，從前嚐過Hobo魴鮄魚壽司，生吃味道溫和而肉質細緻，至於香煎則皮脆肉滑且濕潤Flaky，用時醮上混合獨活草油的番茄清湯，以前者的辛刺及後者的微酸，配合茴香花的八角甘草辛刺，為自身味淡的魴鮄魚增添說不出的五味Umami。至於沖繩黑豚腩肉（$278）更是邪惡萬分，不但油脂滿溢而甘香肥美，自家秘製BBQ醬汁更是酸甜惹味，且附辛香。



最後甜品黑朱古力梳乎厘（$128），微脆外層裹着香濃朱古力忌廉醬，底層一顆85%高濃度朱古力微甜附澀，半溶解質感猶如Lava或Molten（心太軟）般窩心；嚐罷喫一口香濃微澀，又附果香的手沖咖啡（$88），為是夜晚餐畫上句點。



摘星健康新體驗



至於隔壁的Amber經連月裝修後，除了換上無奶製品及無麩自選菜譜，更增設帶Chef's Table影子的「立食」驚喜體驗。是日午餐（$898/三道菜），Fifi便和友人體驗「立食」摘星廚房，頭盤由大廚送上，池魚刺身味道清甜而肉質緊實，以甜美酥脆的日本黃瓜，以及味淡爽口的萵筍薄片配搭，最後注入鮮甜爽澀的小麥草鰹魚高湯提味，嚐罷便回主餐廳繼續用膳。



a. SOMM



地址：中環置地文華東方酒店7樓



b. Amber



地址：中環置地文華東方酒店7樓



查詢：2132 0055



查詢：2132 0055



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）