﻿尖沙咀文化藝術新地標

主打文化創意和藝術、位於尖沙咀海濱的全新地標K11 MUSEA最近正式開幕，不少著名品牌相繼進駐，例如位於一樓的MoMA Design Store是亞洲最大旗艦店，展示獲策展人認可的設計商品，大眾可把世界各地的創意兼具前瞻性的產品帶回家，無論是否藝術愛好者，都一定要抽空去朝聖！



現代藝術博物館（MoMA）的設計商店MoMA Design Store，在美國、日本都有分店，今次在香港開設的旗艦店佔地六千平方呎，裝潢亦特別加入本地特色的設計元素，包括以傳統麻將桌和點心車為靈感，又運用獨特材料如竹枝及鍍鋅片等打造而成。



店內擺放了不同種類的商品，包括家品、文具、餐具、服飾等，每件售賣的商品都會由MoMA策展部門作檢定，他們從世界各地挑選用料、製作方法及設計理念具前瞻性的產品，其中一部份的商品更是代表着博物館的館藏。而新店亦有推出香港店獨家限量版商品——以本地Skyline為主題的Tee、磁石、明信片和文件夾等。



放假行街總離不開睇戲食飯，位於四樓新開的UA旗艦影院K11 Art House，共有十二間影廳，包括全港首間IMAX Laser影廳（票價$120起），採用IMAX Laser放映系統，畫面明顯比平時看的更明亮清晰， 而且畫質亦細緻得多。當中有兩間分別名為Whitebox（票價$220起）和 Blackbox（票價$150起）的影廳亦很值得推介，前者是表演藝術影廳連展覽區；後者則是設有二十六個獨立沙發座位、由院線資深專業VIP團隊主理的六星級VIP影廳，有齊衣帽間、獨立洗手間和貴賓休息室，感覺猶如乘搭頭等艙一樣！文：Katrina 圖：陳鐵剛