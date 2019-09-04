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﻿高效補濕 秋日專屬粉底

2019-09-04 列印
﻿高效補濕 秋日專屬粉底
﻿高效補濕 秋日專屬粉底
Valmont冰凝霜滑粉餅$1,380 粉餅富天鵝絨般的細滑觸感，可重塑出明亮光澤的妝容，遮蓋臉上瑕疵，細緻的粉末有助撫平肌膚表面，同時塑造出自然膚色。
Guerlain金鑽修顏氣墊粉盒 SPF 25 PA++ $530 通過活性膠原蛋白促生成份，遮掩毛孔及細紋，而金色粉盒裝潢，華美高貴，特設保護薄膜，確保釋出適量妝粉。
Make Up For Ever 速效煥肌修護粉底 $380 粉底富美肌效果及修護肌膚效能，並有二十款色調之多，有補濕功效，特別適合秋冬乾燥天氣，讓肌膚紋理更平滑。
Dior玫瑰花蜜活養精華粉底液 $890 蘊含源自格蘭玫瑰的高濃度微量營養素，有助修復因疲憊而致的乾燥肌膚。而豐富的鉀質、奧米加3和6配方，令肌膚迅速回復平衡狀態。
Laura Mercier 輕透水凝潤色粉底 SPF30 $430 多功能面霜粉底有效修飾瑕疵，塑造透薄遮瑕效果。輕盈配方粉底結合護膚及化妝功效，有助鎖住肌膚水份，預防水份蒸發；夏威夷果籽油與胡桃籽油製成的補濕複合物，有助提升肌膚水份。
RMK 緊緻塑顏粉底霜 $420 全新升級粉底霜，結集五種美肌精油，包括摩洛哥堅果油、乳木果油、夏威夷果仁油、杏仁油、玫瑰果油，能締造剔透光漾美肌。新加入光學配方亮肌粉末，能塑造鮮明輪廓，並可緊貼面部。
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        秋天濕度較低，又是幫粉底「換季」的時候，將控油粉底換上補濕系列，就更符合季節需要，順道可修復因疲憊而致的乾燥肌膚。肌膚滿注滋潤，重現清新飽滿，自然可綻放新生光采！

  秋冬肌膚乾燥，尤其需要高養份的粉底，坊間不少粉底特別加入膠原蛋白及營養素，讓用家均勻膚色同時，也可滋潤皮膚。皮膚缺乏油份的話，不妨揀選蘊含摩洛哥堅果油、乳木果油、以及胡桃籽油等成份的粉底，改善脫皮情況，讓肌膚可散發天然光采。

Dior3902 3408

Guerlain2265 7064

Laura Mercier3911 1613

Make Up for Ever2154 1151

RMK3903 8939

Valmont2972 7868

文︰Angel　部份圖片︰Man
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