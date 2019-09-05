﻿精美月餅慶團圓

中秋將至，坊間食肆紛紛推出新派月餅，為吸引客人，各出奇謀，有包裝精美，有推出新口味，讓人眼花繚亂。以下推介的月餅，賣相及味道各有特色，適合在中秋賞月品嚐，與家人共度溫馨晚上。文：KaKa 圖：受訪餐廳提供



包裝獨特 果味香濃



今年是荔園成立七十周年紀念，特意推出全新限量「幸福摩天輪」迷你流心奶黃月餅及蕎麥茶包套裝。月餅盒包裝設計仿照昔日荔園熱門機動遊戲「幸福摩天輪」製成，內有六個月餅及十包蕎麥茶包，每個月餅以紙盒獨立包裝，分為「懶人版」及「DIY版」，「DIY版」是平盒包裝，可讓玩家自行組裝「幸福摩天輪」；「懶人版」包含已裝配之模型，可作飾物架或甜品架。Van Gogh SENSES梵高藝術體驗館推出「杏福團圓」系列月餅禮盒，禮盒設計取材自梵高名畫《盛開的杏樹》，此畫採用象徵天空的土耳其藍，襯托純潔雅淨的白色杏花，形態有如杏樹，維肖維妙。這系列月餅禮盒共有三款，當中《盛開的杏樹》香茶月餅禮盒，內有奶黃月餅六個，隨附不含咖啡因的花茶。



奇華餅家今年又有新搞作，將乳酪奶黃配上清新果乾，推出全新「果味乳酪奶皇月」系列，包括「草莓乳酪奶皇月」及「朱古力味香橙乳酪奶皇月」，備有單款口味六個裝禮盒及兩款混合口味八個裝禮盒。當中印有可愛草莓圖案的「草莓乳酪奶皇月」，餅皮金黃鬆化，於軟綿幼滑的乳酪餡料中嚐到粒粒草莓乾，令口感更添層次。



中式風味 餡料軟滑



高級粵菜食府海景軒中菜行政總廚梁輝雄師傅推出全新口味月餅，首創以海景軒享負盛名的甜點蛋白杏仁露，改良製成迷你蛋白杏仁露月餅，鬆脆的牛油酥皮充滿蛋白香味，包裹經典杏仁露煮成的軟滑餡料，為味蕾帶來驚喜。全新設計的月餅禮盒靈感源自傳統燈籠紮作，客人品嚐月餅後可利用禮盒頂部的如意結，將其懸掛於天花板，並於盒內放置蠟燭當成燈籠。位元堂推出限量版迷你柑桔桂花味白蓮蓉月餅，內含柑桔粒及桂花，與白蓮蓉配搭，甜而不膩。在餅皮上添加蟲草菌粉Cs-4，以較健康的麥芽糖醇代替白砂糖。



九龍香格里拉大酒店星級中菜廳香宮推出一系列精製月餅同慶佳節，包括全新迷你黃金皮蛋子薑月餅以及迷你鳳梨五仁月餅。當中的迷你黃金皮蛋子薑月餅，氣味濃郁的皮蛋黃和微辣的子薑屬經典組合，再加上蓮蓉餡料，配合得天衣無縫。另一款迷你鳳梨五仁月餅，採用鮮甜的鳳梨果肉，以及營養豐富的五仁，為傳統月餅帶來新鮮風味。



荔園 / www.laiyuenrestaurants.com



Van Gogh SENSES梵高藝術體驗館 / 2618 7226



奇華餅家 / 2785 6066



海景軒 / 2731 2883



位元堂 / 2727 8911



香宮 / 2733 8483