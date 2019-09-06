﻿高效清潔 拖地神器

清潔家居，抹地是重要一環，尤其屋企養了寵物，清理大小二便就特別麻煩。最近德國Karcher推出全新FC3 Cordless Premium拖地神器，功能多元化，一拖一索，秒間噴出清水，抹地、潔淨、再回收污水，輕鬆搞掂！



滾輪每分鐘五百轉



日本近年興起濕水洗地機一類家電，此類洗地機的好處，是以兩個水箱分別供應清水及回收污水，令洗地板過程不會弄到遍地濕透，乾爽又方便。最近德國品牌Karcher推出的FC3 Cordless Premium無線地板清洗機，更可針對家居特定位置清潔，阿卓爸爸認為最適合用來抹走寵物的尿尿。



一般來說，清潔寵物的尿尿，先要以紙巾吸乾，噴上清潔劑，再用乾布抹淨吹乾。FC3 Cordless Premium則可將以上過程簡化，其技術重點在於一組小型噴水及回收污水系統。此機操作簡單，用家先於手把上方的儲水箱注入約三百六十毫升清水及清潔劑，啟動後，清水會流到拖把底部微纖維滾輪，清潔地板時，滾輪會緊貼地板，以每分鐘五百轉轉速洗地，同時間污水會即時「傳送」回機內的污水箱。



LED顯示電量



相比傳統手動地拖，使用FC3 Cordless Premium可謂一氣呵成，毋須清洗地板過水。阿卓爸爸仔細看過，其設計重點在於精密的噴水及回收水系統，在可扭動的拖把上有一組雙噴嘴，啟動後，當滾輪轉動完一圈，又有兩組精鋼水刮將污水從毛擦上分離，回收到另一水箱中。



與坊間的拖地機械人不同，FC3 Cordless Premium可以精確地清理特定範圍，而且毛擦吸水力不錯，能將地板上的污水瞬間吸走，再以清潔劑清理。清洗機有人體工學設計手柄，連接可轉動的纖薄清潔拖頭，可作左右旋轉，方便清潔角落或家具底部。清洗機用上內置式鋰電池，充滿電能持續使用二十分鐘，處理面積達六百方呎，亦有LED顯示燈提示電量，適合一般香港家居。售價：$2,980



文：阿卓爸爸 圖：蔡建新 產品查詢：2406 5333