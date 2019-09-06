﻿雪梨鬧市 親親動物

不少人都說澳洲人重視自然生態，有興趣了解一下，來到雪梨（Sydney）便可見一斑，因為在市內的黃金消閒地段達令港（Darling Harbour），竟然可找到一家育有許多澳洲特色動物的WILD LIFE Sydney動物園，教人大開眼界。



雪梨達令港予人的印象，就是一個有漂亮遊艇碼頭、高級酒店、大型賭場及優質餐飲設施的區域，很難想像在這樣的黃金地段，竟容得下一家鬧市動物園，因為換成其他城市，這樣的人氣旺地，肯定會被名店及華廈佔據。



前身喚作Sydney Wildlife World的WILD LIFE Sydney動物園，早在2006年已在達令港開業，十多年來一直深受當地人及遊客歡迎，成為雪梨的人氣遊點之一，而跟動物園在同一屋簷下的，還有其姊妹遊樂設施SEA LIFE Sydney水族館及著名的Madame Tussauds Sydney蠟像館。



遊人來到WILD LIFE Sydney，最雀躍是能夠在園內的十個區域中看遍袋鼠、樹熊、袋熊、鴨嘴獸及塔斯曼尼亞惡魔等澳洲地道動物，而園內的大明星還有兇猛巨大的鱷魚。以袋鼠為例，置身名為袋鼠路徑（Kangaroo Walk-About）的區域，便讓人有機會與袋鼠這個澳洲代表動物作近距離接觸。另在小袋鼠懸崖（Wallaby Cliffs），除可看到小袋鼠，更有機會看到動物明星之一的袋熊Ringo。在魔鬼巢穴（Devil's Den），當然能夠發現塔斯曼尼亞惡魔的蹤影。至於欲一睹澳洲另一特色動物鴨嘴獸的朋友，鴨嘴獸池（Platypus Pools）便是個好去處。此外，在蝴蝶熱帶區（Butterfly Tropics），則可看到漂亮的蝴蝶及綠意盎然的環境，也有各種爬蟲類動物可賞。在夜間園區（Nightfall），便是觀看一眾在晚間及黑暗環境生活的動物的好地方。



網頁：www.wildlifesydney.com.au



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照前往澳洲均須簽證，一般旅客可經網上申請電子簽證，費用20澳元（約107港元）。



網頁：www.eta.immi.gov.au



服務香港七十周年的澳洲航空（Qantas），由香港往返澳洲雪梨的來回票價，經濟艙4.827港元起，尊尚經濟艙11,437港元起，商務艙22,097港元起，上述價格已包括稅項及相關附加費用。



網頁：www.qantas.com/hk/zh_TW.html



文、圖：林逸 鳴謝：新南威爾士州旅遊局、澳洲航空







