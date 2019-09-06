﻿現場實況 Model 3首批交車

美國電動車品牌Tesla上周四晚（8月29日），在沙田凱悅酒店舉行大型派對，把首批Model 3交予顧客手中，同時宣佈亞太區最大型Supercharging充電站在香港沙田啟用。現場吸引近300名品牌車主、準買家及VIP參與其中，場面虛冚。



Model 3一如預期在今年第三季開始交車，廠方當晚在沙田凱悅酒店停車場舉行派對，把首批共9輛新車，交予最早訂購此車的顧客手中，據知所有均為Dual Motor雙馬達頂級Performance版本。現時港版Model 3有Standard Range Plus和Performance兩款選擇，主要是性能、續航力和配套的分別，兩者售價（扣減電動車基本免額）分別為$435,000起和$599,000起，「一換一」換購價則為$330,000起和$446,500起。



Tesla香港、澳門及台灣市場區域總監范菁怡同時宣佈，位於沙田凱悅酒店停車場內的亞太區最大Supercharging快速充電站正式啟用，共設有20個車位，不過入場須繳付時租$27費用。廠方補充現時全港設有130個Supercharging充電車位，以及超過500個共享Wall Connector中速充電車位供現時全港約一萬多輛Tesla使用。



另外，運輸署剛公佈了今年1月至6月新車統計，上半年電動車登記量為464輛，較去年（2018年）同期（134輛）大升246.3%。現代及日產暫時大幅領先電動私家車交投榜首兩個席位，Tesla暫時只排第四位。



兩款Model 3規格



型號： Standard Range Plus Performance



傳動： 62kWh鋰電池+後馬達後驅 75kWh鋰電池+前後馬達四驅



0至100km/h： 5.3秒 3.4秒



續航力（WLTP）： 415km 530km



充電時間：約1小時（Supercharging快充，收費約$2.9/kWh）



標準售價： $435,000起 $599,000起



查詢：Tesla HK/3974 0224



2019年1月至6月本地電動私家車登記數字



排名 品牌 數量



1 現代 183輛



2 日產 166輛



3 福士 33輛



4 Tesla 32輛



5 BMW i 20輛



6 smart 18輛



7 雷諾 12輛



1月至6月電動私家車登記量：464輛



（資料來源：香港運輸署）



文：彭志揚 圖：Tesla HK



