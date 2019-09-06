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﻿《Gears 5》終極版開打

2019-09-06 列印
﻿《Gears 5》終極版開打
﻿《Gears 5》終極版開打
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　本年度Xbox One王牌射擊勁Game《Gears 5》，終極版今天已搶先見街。今集遊戲一大亮點，是為玩家帶來煥然一新的「Horde」模式，除了加入新角色，每個角色均擁有不同的特殊技能，例如空襲打擊、隱身或防護盾等等，同時保留傳統的建造防禦、技能升級特性，並新增飛行機械人Jack為隊友提供支援，配合全新「Power Tap」機制，鼓勵玩家在持久戰中通過轉移基地塔獲取更多能量及獎勵，令過程更加刺激。

　　此外，全新的高難度「Escape」合作模式同樣是精髓所在，可以3人單機或網上合作，組成一隊自殺式小隊，深入敵人據點設置毒氣彈，並設法在限時內從圍困中逃脫。模式特別增設自訂地圖功能，可以與好友們合作炮製「逃生」地圖，分享給世界各地玩家挑戰。

網址：www.xbox.com/zh-HK/games/gears-5

文：Joe
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