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﻿二折開倉 平掃優質廚具

2019-09-07 列印
﻿二折開倉 平掃優質廚具
不鏽鋼保溫杯 530mL 原價$339 優惠價$69
有蓋不黏電鍋 20cm/2.8L（1,100W） 原價$629 優惠價$189
不黏鍋具套裝14件 原價$839 優惠價$169
有蓋不鏽鋼湯鍋 7.6L 原價$479 優惠價$139
刀具套裝7件 原價$299 優惠價$89
不黏煎鍋 26cm 原價$249 優惠價$59
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        一年一度美亞廚具開倉活動又來了，今次各類廚具優惠低至兩折，當中更可以激筍價$169買齊十四件鍋具套裝！各位愛下廚的朋友，正好有藉口乘機添置新廚具。

　　好的廚具動輒要幾百元，不過今次美亞廚具開倉，卻可以低至兩折價錢入手優質廚具！由即日至9月30日（一），美亞廚具開倉活動將由$5起價，出售鍋具、鑊鏟、刀具等，其中不黏鍋幾十元已有交易，想一次買齊鍋具、鑊鏟、湯勺看門口，更可以$169超筍價購買十四件鍋具組合，包括四個大小不同的不黏煲、四個玻璃蓋、兩個平底煎鑊和四件鏟勺零件，平均每件才$13！留意貨品數量有限，欲購從速！

地址：觀塘道382號地下美亞廚具體驗店

查詢：www.potsandpans.hk
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